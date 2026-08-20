Cuándo es el día del Empleado de Comercio 2026: el próximo feriado para estos trabajadores

El Día del Empleado de Comercio, una jornada especial para uno de los grupos laborales más numerosos del país, se celebra cada 26 de septiembre. En 2026, esta fecha cae en sábado, lo que genera dudas sobre si habrá un cambio en el día de celebración y feriado para estos trabajadores.

Por ahora, no se emitió ninguna resolución oficial que confirme un traslado de la fecha. Sin embargo, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) suele anunciar mediante una circular si el día se mueve cuando coincide con un fin de semana. Por eso, no se descarta que en los próximos días se informe la nueva fecha oficial para este año.

Por qué es el Día del Empleado de Comercio

Este día especial fue impulsado por la Faecys en conjunto con las cámaras empresarias del sector, con el propósito de otorgar un día de descanso a los trabajadores del comercio. Por lo tanto, se espera que la mayoría de los comercios, como grandes cadenas de supermercados y centros comerciales, permanezcan cerrados ese día.

No obstante, la decisión final de abrir o no sus puertas queda a criterio de cada comercio, ya que no es obligatorio para todos adherirse a esta jornada de descanso.

El origen de esta celebración se remonta al 26 de septiembre de 1934, cuando se dictó la ley n° 11.729 que reguló las relaciones laborales del sector. Esta legislación fue fruto del trabajo conjunto de la Federación Argentina de Empleados de Comercio durante la presidencia de Agustín Pedro Justo, y permitió obtener derechos fundamentales como licencia por enfermedades y accidentes, indemnizaciones por despido y otros beneficios.

Finalmente, el 10 de diciembre de 2009 se sancionó la ley n° 26.541, que estableció oficialmente el Día del Empleado de Comercio. En el texto legal se especificó que “los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”. Además, la ley indica que si un empleador requiere que sus trabajadores se presenten a trabajar ese día, deberá pagarles el doble conforme a la Ley de Contrato de Trabajo.