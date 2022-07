Batakis ratificó el pago de la deuda en pesos: "Hay una malicia contra el Estado"

"De ninguna manera está en duda que nosotros no podamos cumplir con nuestras obligaciones en materia en pesos", sostuvo la funcionaria.

La ministra de Economía, Silvina Batakis, ratificó este lunes que el cumplimiento de los vencimientos de deuda emitida en pesos no está en riesgo, una situación hipotética que buscaron instalar desde un sector de la oposición. "De ninguna manera está en duda que podamos hacer los pagos", señaló la funcionaria al presentar un paquete de medidas fiscales y monetarias. Batakis estuvo acompañada por los ministros Daniel Scioli (Desarrollo Productivo), Julián Domínguez (Agricultura) y Matías Lammens (Turismo) y los titulares del Banco Central, Miguel Pesce y la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

En las semanas previas a la salida de Martín Guzmán del Palacio de Hacienda, economistas de la oposición habían salido en coro a alertar sobre una supuesta "insostenibilidad" del peso de la deuda en moneda local sobre el total, con lo cual tensionaron los precios de los bonos nominados en pesos. "De ninguna manera está en duda que nosotros no podamos cumplir con nuestras obligaciones en materia en pesos. Esto lo descarto de cuajo", resaltó la funcionaria.

La ministra resaltó además que "en esos rumores y comentarios que se dan en el mercado, la verdad es que hay una malicia muy fuerte en contra del Estado que fue electo por el voto popular". "También tengamos en cuenta que hubo un gobierno que defaulteó su deuda en pesos". afirmó la funcionaria en referencia al "reperfilamiento" de vencimientos que aplicó de manera compulsiva para los vencimientos en pesos de 2019, los cuales trasladó al siguiente gobierno.

"Nosotros no estamos dispuestos hacer eso, y no solo no estamos dispuestos a hacer eso; sino que además tenemos todos los mecanismos necesarios para que eso no suceda. Y estamos comprometidos para que eso no suceda", explicó Batakis. "Por eso es importante contar esta medidas de ir hacia un terreno de tasas de interés positivas y de nuevos instrumentos que posibiliten que la cartera de inversiones sea mayor y se tomen garantías en materia de rendimientos", agregó.

La funcionaria ratificó que "Argentina tiene que transitar un sendero de tasas de interés positivas". "Vamos a respetar el cronograma de emisiones, tal cual está previsto y fijado desde principio de año", señaló Batakis. "Necesitamos dar cierto orden y equilibrio a las finanzas públicas del Estado Nacional. Las medidas que voy a anunciar tienen que ver con garantizar el equilibrio fiscal", anunció la ministra.