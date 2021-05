El ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió a solicitar mecanismos para reasignar los nuevos Derechos Especiales de Giro (DEG) y la revisión de los sobrecargos en medio de la negociación con el FMI. El funcionario disertó en el panel titulado “Solidaridad financiera y fiscal: El alivio de la deuda para los países en vías de desarrollo y la arquitectura internacional y fiscal”, donde pidió por un “multilateralismo lo suficientemente flexible para ofrecer soluciones”.

Sobrecargos del FMI

"Un tema relacionado que he discutido con muchos de ustedes en reuniones bilaterales, pero que también está relacionado con las condiciones financieras, es el tema de los recargos que el FMI pone en sus préstamos por créditos pendientes que superen cierto umbral", sostuvo Guzmán. Según apuntó el ministro, esto "crea más desigualdad, es procíclico y regresivo, y en un futuro próximo será cada vez más perjudicial para los países que pedirán un acceso excepcional".

Crisis de deuda

"Ha habido algunos avances, el año pasado en el contexto del G20 con la DSSI, pero sabemos que queda más por hacer. Argentina pasó por una reestructuración de deuda que fue un proceso muy complejo, logramos un acuerdo en septiembre de 2020, el apoyo de la comunidad internacional fue muy importante", expresó Guzmán. Respecto a la situación global, agregó: "Puedo asegurarles por lo que viví que otros países no estarán en la misma situación que Argentina en términos de capacidad para atravesar este proceso de una manera que efectivamente entregue un resultado sensato".

Asignación de DEG

En torno a la asignación de los DEG, Guzmán elogió "el liderazgo muy positivo que hizo posible una nueva asignación" pero indicó que "un paso adicional sería de gran valor para el mundo y es precisamente encontrar un mecanismo para redistribuir los DEG que no son utilizados por países que no los necesitan para países que realmente lo necesitan". Y finalizó: "Como lo han manifestado conjuntamente México y Argentina, esto debería beneficiar no solo a los países de bajos ingresos, sino también a los países de ingresos medios".