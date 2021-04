Guzmán inicia su gira por Europa con la mira en el Club de París y el FMI

Con la mira puesta en el Club de París y el FMI, una comitiva económica viajará hoy a Europa. Se tratará de una misión clave, pero de la que no se espera que termine con resultados concretos. El ministro de Economía, Martín Guzmán, realizará paradas en París, Madrid, Roma y Berlín para negociar los préstamos que el país tiene con los organismos.

A fines de mayo vencen U$S 2.400 millones con el Club de París. Con esto y el Fondo en agenda, Guzmán se reunirá con sus pares de Francia, España e Italia y con funcionarios de Alemania. Estará acompañado por el representante por el Cono Sur en el directorio del Fondo, Sergio Chodos, la titular de la unidad de Gestión y Coordinación de Asuntos Internacionales, Maia Coladenco, y su vocera, Vera Voskanyan.

En el Palacio de Hacienda confían en que se consigan avances pero no pretender volver con un acuerdo aún. “No buscamos cerrar con el FMI antes de las elecciones; puede suceder antes o después”, confiaron a El Destape desde Economía.

Si bien resultó una buena noticia la emisión de los U$S 650.000 millones de derechos especiales de giro del organismo multilateral, Argentina no verá su equivalente a U$S 4.354 millones hasta fines de agosto, en principio, de acuerdo al cronograma original de distribución. “Tenemos que esperar a que se acrediten para evaluar su uso, además de reforzar las reservas por un tiempo”, plantearon en el Gobierno. Evaluarlo ahora, explican, es como poner el vale del carnicero arriba de la parrilla.

En su momento podrán tomarse acciones bilaterales con otros países o participar de pooles junto a otras naciones. Hay algunas como China, India y una buena parte del G7 que no los necesitan para fortalecer sus reservas.

En la última ocasión en que el FMI inyectó DEGs para reactivar la economía se dio en 2008/2009 tras el estallido de la burbuja inmobiliaria que inició en Estados Unidos. En ese momento, que incluso se habían emitido menos, el 70% quedaron sentados en los bancos centrales y nadie los utilizó.

“Creemos que esto es muy importante y positivo para el mundo, también pensamos que es muy importante encontrar urgentemente un mecanismo para que los DEG nuevos puedan ser reasignados a los países que los necesiten, incluyendo no solo a las economías de bajos ingresos, sino también a las economías de ingresos medios”, destacó Guzmán el viernes en la reunión virtual del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, encabezada por Kristalina Georgieva.

El concepto de que la pobreza del mundo está en países de ingresos bajos corre de lado a todos los que viven en los de ingresos medios. Sin embargo, buena parte de los pobres del mundo están en los países de ingresos medios. “Las economías de ingresos medios concentran alrededor del 65% de la población del mundo que se encuentra en situación de pobreza. Por lo tanto, las economías de ingresos medios también necesitan urgentemente más liquidez”, graficó el ministro.

El segundo punto con respecto a los países de ingresos medios son los recargos que cobra el organismo. Esta situación está penalizando a los países que se encuentran en circunstancias más adversas y tendrá un efecto en los países de ingresos medios que necesitarán un mayor acceso a los recursos del FMI, por lo que es importante trabajar juntos de manera constructiva durante el 2021 para modificar esta política haciéndola más equitativa”, planteó.

De todos modos, en el Palacio aclaran que no pretenden que Georgieva realice cambios inmediatos sobre los sobrecargos. “Hay un proceso de instalación del tema. Claramente ya hay un avance”, explicaron a este medio.