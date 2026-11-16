Empleadas domésticas: cómo tramitar el certificado de trabajo en ARCA tras una renuncia o un despido

El empleador tiene que cumplir con la entrega de la documentación que acredita las condiciones en las que se desarrolló el vínculo laboral.

Cuando termina una relación laboral con una empleada de casas particulares, el empleador no solo debe registrar la desvinculación y realizar la liquidación final. También tiene que cumplir con la entrega de la documentación que acredita las condiciones en las que se desarrolló el vínculo laboral como el certificado de trabajo, cuya emisión fue reglamentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

{{{htmlAmp}}}

Esto fue reglamentado mediante la Resolución General 5848/2026. El procedimiento permite generar el documento de manera digital o imprimirlo para su entrega en papel, sin necesidad de confeccionar una nota por cuenta propia.

Un punto importante es que el certificado de trabajo y la constancia de baja son documentos diferentes. La segunda acredita que el empleador informó el fin de la relación laboral ante el organismo, mientras que el certificado reúne información sobre el vínculo, las tareas realizadas y los aportes y contribuciones correspondientes.

El certificado de trabajo contempla datos vinculados con la relación laboral, la función desempeñada, las capacitaciones realizadas y la constancia del ingreso de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social. De acuerdo con el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, el empleador cuenta con un plazo de 45 días hábiles desde la finalización del vínculo para entregar o poner a disposición la documentación. La obligación alcanza tanto a los casos de renuncia como a los de despido.

La normativa vigente permite cumplir con ese requisito mediante dos alternativas: la puesta a disposición del documento en formato digital o su entrega en papel. En ambos casos, el certificado se genera a través del sistema de ARCA, mediante el formulario F.984, denominado “Certificado de Trabajo Artículo 80 - LCT”.

Cómo generar el certificado digital en ARCA

El trámite se realiza por internet y requiere contar con CUIT y clave fiscal con nivel de seguridad 2 o superior. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a ARCA: acceder al sitio oficial del organismo con CUIT y clave fiscal. Abrir Simplificación Registral: dentro del servicio, ingresar al módulo “Otros Servicios” y seleccionar “Certificado art. 80 LCT”. Identificar a la trabajadora: cargar el CUIL de la empleada para la cual se necesita emitir el documento. Revisar la información: el sistema permite consultar un borrador antes de generar la versión definitiva. Los datos provienen de los registros de altas, bajas y modificaciones laborales, las liquidaciones informadas y las declaraciones juradas de aportes y contribuciones. Emitir el formulario: seleccionar la alternativa “Generar Certificado en formato digital” y obtener el F.984.

En esta modalidad no es necesario incorporar una firma manuscrita ni una firma digital del empleador. La validación de identidad se realiza mediante el ingreso al sistema con clave fiscal. Una vez emitido, el certificado queda disponible para la trabajadora a través del servicio “Trabajo en Blanco” de ARCA. De todos modos, es recomendable comunicarle que ya puede consultarlo y conservar una constancia de ese aviso.

Quienes prefieran entregar el documento de manera presencial también deben generarlo primero desde la plataforma de ARCA. No alcanza con redactar una nota particular ni con completar un modelo genérico.

El procedimiento consiste en:

Ingresar a “Simplificación Registral” y seleccionar “Certificado art. 80 LCT”. Identificar a la empleada mediante su CUIL y revisar el borrador con los datos registrados. Elegir la opción de emisión en formato físico e imprimir el formulario por duplicado. Hacer firmar los dos ejemplares por el empleador —o su apoderado legal— y por la trabajadora. Entregar el original a la empleada y conservar el duplicado firmado como constancia.

La normativa de la ex AFIP establece que el certificado físico debe quedar a disposición de la trabajadora en la sede del empleador.