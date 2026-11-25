El CyberMonday dejó al descubierto un cambio en las prioridades de consumo de los argentinos, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, las dificultades para acceder al crédito y la retracción de la demanda de bienes durables. Lejos de concentrarse en la renovación de electrodomésticos, la compra de dispositivos tecnológicos o la adquisición de indumentaria y calzado, las promociones del evento de descuentos se aprovecharon principalmente para abastecerse de alimentos, artículos de limpieza y productos de primera necesidad, en una señal de cómo las restricciones económicas modifican las decisiones de compra de los hogares.

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De acuerdo con un relevamiento de la consultora NielsenIQ (NIQ), las ventas online de productos de consumo masivo aumentaron un 50% en unidades durante el CyberMonday 2026, realizado entre el 2 y el 4 de noviembre, en comparación con la edición del año pasado. En términos de facturación, el incremento alcanzó el 61%. El comportamiento fue diferente en el segmento de electrodomésticos y tecnología, donde el volumen comercializado se contrajo un 20% interanual y los ingresos avanzaron apenas un 1%, una evolución que evidencia las dificultades que enfrenta el mercado para sostener la demanda de bienes de mayor valor.

La diferencia entre ambos segmentos refleja un cambio en el destino de los gastos de las familias, que parecen priorizar el aprovechamiento de descuentos para reducir el costo de las compras habituales antes que destinar recursos a productos que requieren un desembolso más elevado. En ese escenario, las jornadas de promociones, que tradicionalmente funcionaban como una oportunidad para adelantar compras de bienes durables, renovar equipamiento del hogar o adquirir tecnología, comenzaron a mostrar una mayor participación de artículos vinculados con el consumo cotidiano.

El relevamiento de NielsenIQ destacó que el crecimiento alcanzó a categorías que no necesariamente estuvieron asociadas históricamente con este tipo de eventos comerciales. Alimentos, productos de limpieza y artículos de cuidado personal ganaron protagonismo en las operaciones digitales, en un comportamiento que la consultora vinculó con la transformación de las preferencias de los consumidores.

La evolución también permite observar que el aumento de las operaciones en determinados rubros no necesariamente implica una recuperación generalizada del consumo, dado que la expansión de las ventas de productos básicos convive con una contracción significativa en bienes de mayor valor y con una facturación total que, medida en términos reales, quedó por debajo de la edición anterior.

Los datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) muestran que el CyberMonday alcanzó una facturación de $682.185 millones, lo que representó una suba nominal del 6,7% respecto de 2025. Sin embargo, al considerar que la inflación interanual utilizada para la comparación fue del 33,4%, el resultado implica una caída real cercana al 20%. Es decir, pese al aumento de los montos facturados en pesos, el comercio electrónico movilizó un volumen de ingresos considerablemente menor en términos de poder de compra.

La diferencia entre el crecimiento nominal y la evolución real constituye uno de los datos centrales para interpretar los resultados del evento, porque muestra que las promociones y los descuentos no alcanzaron para compensar el deterioro de la capacidad de compra de los consumidores. En un mercado donde los ingresos deben destinarse prioritariamente a cubrir gastos corrientes, la posibilidad de aprovechar ofertas para adquirir productos de mayor valor queda condicionada por la disponibilidad de dinero y las alternativas de financiamiento.

Menos tecnología en el carrito

El retroceso de las ventas de bienes durables fue uno de los indicadores más relevantes del relevamiento de NielsenIQ. Dentro del segmento de electrodomésticos y tecnología, los celulares encabezaron las preferencias y concentraron el 14% de las unidades comercializadas y el 18% de la facturación. En segundo lugar se ubicaron los televisores, con participaciones del 11% y el 15%, respectivamente, mientras que los aires acondicionados representaron el 10% del volumen y el 17% de los ingresos.

También se destacaron los ventiladores, que explicaron el 8% de las unidades vendidas, y los lavarropas, con el 7%. En términos de facturación, las heladeras ocuparon el cuarto lugar, con una participación del 13%. Aunque estos productos continuaron concentrando una parte importante de las operaciones dentro de su segmento, el comportamiento general mostró una retracción del 20% en las unidades comercializadas. La mejora de apenas el 1% en la facturación tampoco alcanzó para compensar la inflación, por lo que el desempeño del rubro refleja una caída tanto en el volumen de operaciones como en su capacidad de generar ingresos reales.

La evolución resulta significativa si se considera que los electrodomésticos, los celulares y los televisores suelen integrar las categorías más promocionadas durante las jornadas de descuentos. Se trata de bienes cuyo precio puede representar una parte importante del ingreso mensual de una familia, por lo que su adquisición depende en mayor medida de la posibilidad de acceder a cuotas, financiamiento o ahorros acumulados.

En este punto, el menor impulso del crédito aparece como otro de los factores que condicionan el comportamiento de los consumidores. Cuando las posibilidades de financiar compras se reducen o las cuotas dejan de resultar compatibles con los ingresos disponibles, los hogares tienden a postergar decisiones de consumo que no consideran indispensables, incluso cuando existen descuentos sobre los precios de lista.

La distribución de las ventas por canales también mostró algunos cambios. Los comercios especializados conservaron la mayor participación dentro del mercado de electrodomésticos y tecnología, aunque su peso descendió del 62% al 57% de las unidades comercializadas. En sentido contrario, los negocios exclusivamente digitales, conocidos como *pure players*, avanzaron del 22% al 25%, mientras que los hipermercados y supermercados pasaron del 10% al 12%. Los especialistas en telefonía móvil redujeron su participación del 6% al 5%.

El comportamiento del consumo masivo presentó una dinámica diferente. En supermercados, considerando las operaciones presenciales y digitales, las unidades comercializadas durante el CyberMonday crecieron un 4% frente a la edición de 2025, mientras que la facturación aumentó un 30%. Aunque la evolución de los ingresos también debe analizarse en relación con la inflación, el desempeño del segmento mostró una mayor resistencia que el registrado por los bienes durables.

Entre las familias de productos, limpieza encabezó el crecimiento de la facturación, con una suba interanual del 38%, acompañada por un incremento del 8% en las unidades vendidas. Le siguió el rubro almacén, con avances del 31% en ingresos y del 9% en volumen, mientras que perfumería registró aumentos del 30% y el 3%, respectivamente. Las galletitas encabezaron las categorías más vendidas en supermercados y representaron el 11% de las unidades comercializadas. Detrás se ubicaron las leches, con el 6%; los jugos y las cervezas, con el 5% cada uno, y las gaseosas, con el 4%.

En términos de facturación, las galletitas también ocuparon el primer puesto, con una participación del 7%. Las cervezas explicaron el 5%, mientras que las gaseosas, las leches y los yogures representaron el 4% cada uno. El crecimiento fue todavía más pronunciado cuando se observaron exclusivamente los canales digitales, que incluyen supermercados, farmacias y comercios que operan únicamente a través de internet. En ese universo, los lácteos y congelados registraron un incremento del 94% en facturación y del 50% en unidades. El rubro almacén avanzó un 81% en ingresos y un 71% en volumen, mientras que los productos de limpieza mostraron subas del 82% y el 43%, respectivamente.