Cuánto se paga por trabajar en los feriados por la visita del papa León XIV en Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina durante la segunda semana de noviembre de 2026 estará acompañada por un esquema especial de feriados y jornadas no laborables. La medida tendrá impacto en la actividad pública y privada, aunque su alcance dependerá de la jurisdicción y de la condición legal de cada fecha.

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Una de las principales dudas entre los trabajadores es cuánto corresponde cobrar por trabajar durante los feriados establecidos por la visita papal. La Ley de Contrato de Trabajo contempla una remuneración especial para quienes prestan servicios durante un feriado nacional, con un adicional equivalente al salario de una jornada habitual.

Sin embargo, es importante distinguir entre los feriados nacionales y los días no laborables, ya que ambas categorías tienen consecuencias diferentes sobre la liquidación salarial.

Cuánto se cobra por los feriados papales

Cuánto se cobra por trabajar en los feriados por la visita del Papa

De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo, los empleados que trabajan durante un feriado nacional tienen derecho a percibir la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual. Esto significa que trabajar durante un feriado nacional implica cobrar el doble por esa jornada, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la legislación. Por ejemplo, si un trabajador percibe una remuneración diaria de $40.000, la liquidación correspondiente a una jornada trabajada durante un feriado nacional será de $80.000.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

Concepto Importe Remuneración habitual por jornada $40.000 Adicional por trabajar el feriado $40.000 Total correspondiente a la jornada $80.000

En el caso de los trabajadores mensualizados, el sueldo habitual ya contempla la remuneración correspondiente al día. Por lo tanto, la liquidación deberá incorporar el adicional que corresponda por haber prestado servicios durante el feriado.

Para quienes cobran por hora o por jornal, el cálculo se realiza teniendo en cuenta la modalidad de remuneración y las horas efectivamente trabajadas.

Cuándo son los feriados por la visita del papa León XIV en noviembre 2026

Según el cronograma difundido para la visita del pontífice, las jornadas especiales se distribuirán entre el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre. El esquema informado es el siguiente:

Fecha Alcance territorial Condición informada Lunes 9 de noviembre Todo el país Feriado nacional Martes 10 de noviembre Ciudad de Buenos Aires y Córdoba Jornada no laborable Miércoles 11 de noviembre Provincia de Buenos Aires Jornada no laborable

El lunes 9 tendría alcance nacional, mientras que las jornadas del martes 10 y miércoles 11 se aplicarían únicamente en las jurisdicciones mencionadas. Esta diferencia es fundamental para determinar qué trabajadores tienen derecho al pago adicional y cuáles deben percibir su remuneración habitual.

Cuánto cobro por trabajar en el feriado papal

Cuál es la diferencia entre feriado nacional y día no laborable

La Ley de Contrato de Trabajo establece distintos criterios para la remuneración de los feriados nacionales y los días no laborables. Durante un feriado nacional, quienes prestan servicios deben cobrar la remuneración habitual más un importe equivalente, conforme al artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo. En cambio, en los días no laborables, el artículo 167 establece que, como regla general, el trabajo es optativo para el empleador, salvo las excepciones legales. Si el establecimiento desarrolla su actividad y el empleado trabaja, percibe su salario simple, sin el adicional del 100% previsto para los feriados nacionales.

Por lo tanto, no todas las jornadas especiales vinculadas con la visita papal implican automáticamente el pago doble. La liquidación dependerá de la clasificación legal de cada fecha, del ámbito territorial alcanzado y de las disposiciones específicas que resulten aplicables.

Qué trabajadores cobrarán doble por los feriados de noviembre

El adicional del 100% corresponde a los empleados que efectivamente trabajen durante una jornada declarada feriado nacional y estén comprendidos en el régimen laboral aplicable. En el esquema informado por la visita del papa León XIV, esta condición alcanzaría al lunes 9 de noviembre, previsto como feriado en todo el país. En cambio, para el martes 10 y el miércoles 11, identificados como jornadas no laborables de alcance territorial limitado, no corresponde aplicar automáticamente el mismo recargo.

También deben considerarse las condiciones establecidas en los convenios colectivos de trabajo, que pueden contemplar disposiciones particulares para determinadas actividades.