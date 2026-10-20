Cómo se cobra el feriado por la visita del papa León XIV en CABA

Cuánto se cobra por los feriados del papa León

Los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tendrán dos feriados previstos para el lunes 9 y el martes 10 de noviembre de 2026, en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina. En caso de prestar servicios durante esas jornadas, y siempre que se mantenga su carácter de feriado, deberán cobrar el doble por el día trabajado, según lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.

{{{htmlAmp}}}

Sin embargo, la visita del Sumo Pontífice todavía está sujeta a su recuperación médica y a la decisión que adopte el Vaticano. Tras una intervención quirúrgica que resultó exitosa, surgieron dudas sobre la posibilidad de que mantenga su gira por Latinoamérica. Por el momento, según la información difundida, no se comunicó una cancelación oficial del viaje.

Calendario de feriados en noviembre

Cuándo son los feriados por la visita del papa León XIV en CABA

El Gobierno nacional estableció un esquema de feriados mediante el Decreto 1103/2026, publicado el 28 de septiembre, con fechas diferenciadas según la jurisdicción.

El cronograma informado es el siguiente:

Lunes 9 de noviembre: feriado en todo el país, incluida CABA.

Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivo en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, los trabajadores alcanzados por el calendario de CABA tendrían dos jornadas de feriado consecutivas, mientras que el miércoles 11 sería un día laboral habitual en la Ciudad.

Cómo se paga el feriado trabajado en CABA

De acuerdo con el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, quienes prestan servicios durante un feriado nacional tienen derecho a cobrar la remuneración normal correspondiente a esa jornada más una cantidad igual. Esto significa que se aplica un recargo del 100% sobre el valor habitual del día trabajado.

La liquidación depende de cada situación:

Si el empleado trabaja el lunes 9 de noviembre: corresponde el pago del feriado trabajado, con un adicional del 100%.

Si trabaja el martes 10 de noviembre: se aplica el mismo criterio, siempre que la fecha conserve legalmente su carácter de feriado.

Si no trabaja: mantiene el derecho a percibir la remuneración correspondiente al feriado, sin descuentos por ese motivo.

Si trabaja ambos días: corresponde liquidar el adicional por cada jornada efectivamente trabajada.

En el caso de los empleados mensualizados, la remuneración habitual ya contempla esos días. Por eso, el trabajo durante un feriado genera un importe adicional que debe incorporarse al recibo de sueldo.

Cuánto se cobra de salarios en los feriados

Cuánto cobra un trabajador de CABA si trabaja los dos feriados

Para comprender cómo funciona el pago, se puede tomar como ejemplo a un empleado que percibe $40.000 por jornada habitual.

Concepto Importe Valor habitual de una jornada $40.000 Pago total por un feriado trabajado $80.000 Pago total por dos feriados trabajados $160.000

En este ejemplo, los $160.000 incluyen la remuneración habitual de ambas jornadas y sus respectivos recargos. Para los trabajadores mensualizados, no se trata de sumar nuevamente la totalidad de esos importes al sueldo, ya que el salario mensual contempla la remuneración ordinaria. El adicional deberá calcularse según las reglas legales y el convenio colectivo correspondiente.

Qué pasa con los feriados en CABA si el papa León XIV cancela su visita

Una eventual suspensión de la visita del papa León XIV no implicaría automáticamente la eliminación de los feriados del 9 y 10 de noviembre. Si el Vaticano decide postergar o cancelar la gira por motivos de salud, el Gobierno argentino debería adoptar una decisión oficial para modificar el calendario previsto.

Por lo tanto, mientras no se publique una modificación normativa, no corresponde considerar suspendidos los feriados únicamente por la incertidumbre sobre el viaje.