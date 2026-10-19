Alerta mundial por el tratamiento al que debería someterse el papa León XIV según Nelson Castro: "Existe la posibilidad"

El periodista y médico Nelson Castro advirtió sobre los riesgos que podría implicar un viaje del papa León XIV luego de la extirpación de un tumor maligno. Al analizar el cuadro de salud del pontífice en Radio Rivadavia, sostuvo que ahora comienza una etapa de evaluación oncológica.

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"El Papa es un paciente oncológico a partir de ahora. Ya el cirujano pasó, ahora viene el oncólogo", explicó Castro al referirse a la etapa que comienza después de la intervención quirúrgica.

El periodista señaló que el equipo médico deberá estudiar las características del tumor y sus aspectos moleculares para determinar si es necesario avanzar con un tratamiento complementario. "Existe la posibilidad de que tenga que ser sometido a un tratamiento de inmunoterapia", mencionó. En ese sentido, cuestionó la idea de considerar que la extirpación completa del tumor garantiza que el problema esté resuelto. "‘Se lo sacaron todo’. Bueno, se lo sacaron todo y quedó limpio, pero hay que completar con alguna cosa molecular", planteó.

Nelson Castro volvió a hablar sobre la evolución de la salud del papa León XIV.

La advertencia sobre los riesgos durante el vuelo

Castro también se refirió a la posibilidad de que León XIV quiera mantener sus planes de viaje pese a su situación de salud. "El Papa puede decir ‘yo quiero ir’", reconoció, aunque advirtió que la voluntad del pontífice no debe confundirse con una recomendación médica. "Hay que interpretar lo que se interpreta médicamente. Ninguno termina aconsejando el viaje", afirmó.

"Yo no quisiera ser el médico en el vuelo, porque efectivamente cada subida, cada aterrizaje, vas a estar con el corazón en la boca", concluyó.