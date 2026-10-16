La preocupante "bomba" que tiró Nelson Castro sobre la verdadera situación de salud del Papa León XIV: "De por vida"

Mucha preocupación por las revelaciones sobre la salud del Papa León XIV en el programa de Nelson Castro.

Las alarmas en el Vaticano se encendieron al máximo tras las impactantes revelaciones que se hicieron durante el pase radial conducido por Nelson Castro en Radio Rivadavia. En medio del análisis sobre la salud del Papa León XIV, el periodista y médico desató una bomba al poner en duda los comunicados oficiales de la Santa Sede y dar detalles inéditos sobre su verdadero cuadro.

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Según detalló Castro, existe una fuerte discrepancia respecto a las dimensiones de la lesión detectada al Pontífice. Mientras que la versión oficial del Vaticano habló inicialmente de una lesión microscópica de apenas 3 milímetros, la información que maneja el periodista señala que el nódulo o mancha pulmonar era muchísimo más grande.

"El Vaticano dijo 3 milímetros... era de 3 centímetros", remarcó Nelson Castro durante la transmisión, dejando atónito a su compañero Nacho Ortelli. La diferencia entre ambas medidas resulta abismal: una lesión de 30 milímetros requirió una resección lobular, una intervención quirúrgica de mayor complejidad que confirma la gravedad del panorama.

La "bomba" que tiró Nelson Castro sobre la salud del Papa

Además, el conductor explicó que el Sumo Pontífice debe ser considerado a partir de ahora como un "paciente oncológico de por vida", quien deberá someterse a controles periódicos de tomografía y estudios moleculares durante los próximos cinco años para monitorear su evolución. Ortelli, visiblemente sorprendido ante la contundencia de los datos, reaccionó al instante: "Nelson, estás tirando una bomba".

Esta revelación sacudió tanto los pasillos de la Santa Sede como al ámbito político y religioso internacional, dejando en evidencia la incertidumbre y la estricta reserva con la que se manejó el estado de salud del Santo Padre en los últimos meses.