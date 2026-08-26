El Gobierno presentó un nuevo esquema de créditos hipotecarios destinado a facilitar el acceso a la vivienda propia, especialmente para quienes buscan su primera casa. Durante la presentación, se mostró un ejemplo concreto para explicar cuánto debería pagar una familia que decida financiar una propiedad.

Tomando como referencia una vivienda de USD 50.000, uno de los segmentos más demandados, el modelo proyecta una cuota inicial cercana a $405.500 bajo las condiciones planteadas en la conferencia oficial. Es importante aclarar que estos valores en pesos son aproximados y pueden variar según el valor final de la UVA y las condiciones específicas del préstamo.

Cuánto porcentaje del ingreso familiar se destina al crédito hipotecario

Uno de los aspectos clave del nuevo esquema es la relación entre el monto de la cuota y los ingresos del grupo familiar. En el ejemplo oficial se aplicó una relación de cuota/ingreso del 25%. Esto implica que, para afrontar la cuota inicial estimada, el hogar debería contar con ingresos netos conjuntos de alrededor de $1.622.000, aproximadamente.

Además, el crédito no cubriría el total del valor de la propiedad. En el caso de la vivienda de USD 50.000, la familia debería contar con ahorros adicionales para completar la operación, considerando también los gastos asociados a la compra, que se pagan por separado.

Durante la presentación, Luis Caputo, responsable de la cartera económica del gobierno nacional, destacó la ventaja comparativa de estos créditos frente al alquiler. "En lugar de pagar un alquiler, podrían pagar su propia casa", aseguró el ministro, subrayando que la cuota inicial proyectada para este tipo de crédito es similar a lo que muchas familias abonan mensualmente en alquileres.

En esa línea, el Gobierno nacional anunció un programa de créditos hipotecarios por $2 billones financiados con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que incluirá, entre otras cuestiones, flexibilizaciones en las condiciones, especialmente en préstamos en dólares. Se detallaron siete cambios relevantes que buscan facilitar el acceso a la vivienda propia y adaptarse a las necesidades del mercado.

Según lo que anunció el gobierno, este nuevo esquema busca ser una alternativa real para quienes hoy destinan una parte importante de sus ingresos al alquiler y desean dar el salto hacia la propiedad. Con cuotas ajustadas y un respaldo estatal, el plan presentado este miércoles promete impulsar el mercado inmobiliario y mejorar las condiciones para las familias argentinas en busca de su hogar.