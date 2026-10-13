Cuánto gana el personal de gendarmería en octubre 2026: el salario que cobra

El personal de Gendarmería Nacional Argentina cobra entre $912.098,25 y $3.376.187,99 mensuales en octubre de 2026, según la jerarquía que ocupa dentro de la fuerza. Los valores fueron establecidos por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante la Resolución 844/2026, que fijó las escalas salariales correspondientes a septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026.

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La actualización alcanza al personal con estado militar de gendarme en actividad e incluye desde los grados iniciales hasta los puestos de mayor responsabilidad. Los importes corresponden al haber mensual establecido oficialmente y pueden modificarse por suplementos, adicionales y descuentos aplicables a cada integrante.

Cuánto cobra un gendarme en octubre de 2026

De acuerdo con el Anexo I de la resolución, los haberes vigentes desde el 1° de octubre se distribuyen de la siguiente manera:

Jerarquía Haber mensual Comandante General $3.376.187,99 Comandante Mayor $3.073.495,28 Comandante Principal $2.759.160,55 Comandante $2.270.195,37 Segundo Comandante $1.862.724,40 Primer Alférez $1.571.673,74 Alférez $1.396.174,86 Subalférez $1.269.249,88 Suboficial Mayor $1.964.050,69 Suboficial Principal $1.777.421,54 Sargento Ayudante $1.615.837,78 Sargento Primero $1.468.943,39 Sargento $1.335.403,09 Cabo Primero $1.214.002,84 Cabo $1.103.638,87 Gendarme $1.003.308,09 Gendarme II $912.098,25

La escala distingue las distintas jerarquías de oficiales, suboficiales y gendarmes, con remuneraciones que aumentan a medida que se asciende dentro de la estructura institucional.

Salarios de gendarmería

Qué adicionales puede cobrar el personal de Gendarmería

Los montos publicados en la escala oficial no necesariamente coinciden con el salario neto que recibe cada trabajador. La remuneración final puede variar según los suplementos, adicionales y otros conceptos que correspondan por la situación particular del integrante de la fuerza.

También deben considerarse los descuentos legales aplicables a los haberes. Por este motivo, dos agentes que ocupan la misma jerarquía podrían percibir importes finales diferentes, dependiendo de sus condiciones de servicio y los conceptos incluidos en la liquidación.

Cuáles son los requisitos para ingresar a Gendarmería Nacional

Quienes estén interesados en incorporarse a la fuerza deben cumplir una serie de condiciones personales, académicas y administrativas.

Entre los principales requisitos establecidos para los postulantes se encuentran:

Ser argentino nativo o por opción.

Tener el Documento Nacional de Identidad actualizado.

Tener entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de postulación.

Contar con una estatura mínima de 1,50 metros.

Haber finalizado la educación secundaria o estar cursando el último año sin materias previas pendientes.

No registrar antecedentes judiciales ni policiales.

No encontrarse alcanzado por las inhabilitaciones previstas en la normativa.

No haber sido dado de baja por razones disciplinarias de una fuerza de seguridad, policial o armada.

En relación con los tatuajes, se admiten siempre que no sean visibles al utilizar los uniformes reglamentarios y que su contenido no resulte discriminatorio, obsceno u ofensivo, ni contrario a la imagen institucional.

Salarios actualizados en octubre

Qué exámenes hay que aprobar para ser gendarme

El proceso de selección incluye distintas instancias destinadas a evaluar las capacidades físicas, intelectuales y psicológicas de los aspirantes.

Las principales etapas son:

Exámenes intelectuales.

Reconocimiento médico.

Pruebas de aptitud física.

Evaluaciones psicológicas y psicopedagógicas.

Entrevista institucional.

Verificación de la documentación presentada.

Pruebas médicas y controles de sustancias psicoactivas.

Test de embarazo.

Validación del reconocimiento médico.

Visita domiciliaria y evaluación socioambiental.

El cumplimiento de los requisitos iniciales no garantiza el ingreso, ya que los postulantes deben superar las evaluaciones previstas por la institución.