Cuánto cobra un cuidador de personas en octubre 2026

Los cuidadores de personas cobran en octubre de 2026 un mínimo de $4.337,53 por hora con retiro y $4.801,52 sin retiro, tras el aumento salarial del 1,7% establecido para el personal de casas particulares. Para quienes perciben una remuneración mensual, los sueldos mínimos alcanzan los $548.429,23 y $605.050, respectivamente.

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Los nuevos valores corresponden a la categoría de asistencia y cuidado de personas, comprendida dentro del régimen laboral de casas particulares. La actualización forma parte del esquema de incrementos acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), que también contempla nuevas subas para los últimos dos meses del año.

Cuánto cobra un cuidador de personas por hora en octubre 2026

La escala salarial distingue dos modalidades de contratación: con retiro, cuando el trabajador se retira del domicilio al finalizar su jornada, y sin retiro, cuando reside en el lugar donde presta servicios.

Los valores mínimos vigentes para octubre son los siguientes:

Modalidad Salario por hora Salario mensual Con retiro $4.337,53 $548.429,23 Sin retiro $4.801,52 $605.050

Estos importes representan los pisos salariales establecidos para la categoría y pueden incrementarse por antigüedad, zona desfavorable u otros adicionales que correspondan. La categoría comprende tareas de asistencia y cuidado no terapéutico de personas, entre ellas adultos mayores, niños y personas que necesitan acompañamiento en sus actividades cotidianas.

Salarios de cuidadores de personas

Cuánto aumenta el sueldo de los cuidadores de personas en noviembre y diciembre 2026

El incremento de octubre no será el último de 2026. El acuerdo salarial establece nuevas actualizaciones del 1,6% para noviembre y otro 1,6% para diciembre, calculadas sobre los valores del mes anterior.

El cronograma de aumentos del segundo semestre quedó establecido de la siguiente manera:

Agosto: 1,9%.

Septiembre: 1,8%.

Octubre: 1,7%.

Noviembre: 1,6%.

Diciembre: 1,6%.

De esta manera, los cuidadores tendrán nuevas escalas salariales durante los próximos meses, tanto para quienes cobran por hora como para quienes perciben un sueldo mensual.

Cuánto cobra un personal de cuidados de personas

Qué pasa con el bono de las empleadas domésticas en octubre 2026

Además de los incrementos porcentuales, el acuerdo contempla la incorporación progresiva al salario básico de una suma extraordinaria que se había otorgado en agosto.

El importe original dependía de las horas semanales trabajadas:

16 horas o más: $20.000.

Desde 12 y menos de 16 horas: $11.500.

Menos de 12 horas: $8.000.

Según el esquema informado, en septiembre se incorporó al básico el 25% de esa suma, en octubre otro 50% y en noviembre se incorporará el 25% restante. Por lo tanto, el adicional extraordinario quedará completamente incorporado al salario básico a partir de noviembre.

Qué adicionales cobran los cuidadores de personas

Los salarios mínimos pueden aumentar por la aplicación de adicionales establecidos en el régimen de casas particulares.

Entre los principales se encuentran:

Antigüedad: adicional del 1% por cada año trabajado con el mismo empleador. Para su cómputo se toma como fecha inicial el 1° de septiembre de 2020, sin efecto retroactivo.

Zona desfavorable: adicional del 31% para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

Estos conceptos se suman cuando corresponden según la antigüedad del trabajador y la ubicación del domicilio donde presta servicios.