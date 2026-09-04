Cuánto ganan una niñera y cuidadores de adultos en septiembre 2026: el salario por día y por hora

Las niñeras y cuidadores de adultos tienen nuevos salarios en septiembre de 2026, luego de la entrada en vigencia de un aumento del 1,8% para el personal de casas particulares. La actualización se suma al incremento del 1,9% aplicado en agosto y forma parte del esquema de recomposición salarial acordado para el sector.

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Estos trabajadores se encuentran comprendidos dentro de la categoría “Asistencia y cuidado de personas”, que abarca el cuidado no terapéutico de niños, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad. Con la nueva escala, el valor mínimo asciende a $4.144,32 por hora para el personal con retiro y a $4.599,99 para quienes trabajan sin retiro.

Además, en septiembre comienza a incorporarse al salario básico una parte de la suma no remunerativa abonada en agosto.

Cuánto cobra una niñera por hora en septiembre 2026

Los valores mínimos establecidos para la categoría de Asistencia y cuidado de personas son:

Con retiro: $4.144,32 por hora.

$4.144,32 por hora. Sin retiro: $4.599,99 por hora.

$4.599,99 por hora. Mensual con retiro: $523.998,96.

$523.998,96. Mensual sin retiro: $579.654,92.

Los mismos valores corresponden tanto a las niñeras como a los cuidadores de adultos, siempre que las tareas realizadas sean exclusivamente de asistencia y cuidado y no tengan carácter terapéutico.

Cuánto cuesta un cuidador de adulto

Cuánto cobra una niñera por día en septiembre

Para calcular cuánto corresponde pagar por día a una niñera o cuidador que cobra por hora, hay que multiplicar el valor horario por la cantidad de horas efectivamente trabajadas. Así, tomando como referencia una jornada de ocho horas, el salario diario mínimo queda en:

Con retiro: $33.154,56 por ocho horas.

$33.154,56 por ocho horas. Sin retiro: $36.799,92 por ocho horas.

Para una jornada de cuatro horas, en tanto, los valores son de $16.577,28 con retiro y $18.399,96 sin retiro. Estos cálculos corresponden únicamente al valor básico de las horas trabajadas y no contemplan otros adicionales que puedan corresponder.

Salario de niñeras en septiembre

Qué pasa con el bono de agosto en septiembre

El aumento del 1,8% no es el único cambio que impacta en los salarios del sector. Durante septiembre comienza además la incorporación al básico del 25% de la suma no remunerativa pagada en agosto.

Ese adicional había sido fijado según la carga horaria semanal, con montos de entre $8.000 y $20.000. Su incorporación al salario será gradual: un 25% en septiembre, otro 50% en octubre y el 25% restante en noviembre.

Por este motivo, el monto final que perciba cada trabajador puede resultar superior al que surge únicamente de aplicar la nueva escala salarial.

Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora en septiembre

El aumento también alcanza al resto de las categorías de trabajadores de casas particulares. Los valores horarios de septiembre son:

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisores $4.603 $5.007,81 Tareas específicas $4.379,51 $4.767,28 Caseros — $4.144,32 Cuidado de personas $4.144,32 $4.599,99 Tareas generales $3.871,87 $4.144,32

Cuando una misma persona realiza tareas correspondientes a más de una categoría, debe percibir la remuneración correspondiente a la categoría mejor remunerada entre las funciones que efectivamente realiza.

A los salarios básicos se les deben agregar los adicionales que correspondan en cada caso. Entre ellos se encuentra la antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado. También rige un adicional por zona desfavorable del 31% para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.