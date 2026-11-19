Los trabajadores de Neuquén recibirán en diciembre de 2026 la segunda cuota del aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC). Se trata de un ingreso adicional que se abona dos veces al año y que equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre.

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De acuerdo con la legislación laboral vigente, el viernes 18 de diciembre de 2026 es la fecha de vencimiento para el pago del aguinaldo en el sector privado, aunque existe un margen de hasta cuatro días hábiles para completar la liquidación.

En el caso de los trabajadores de la administración pública neuquina, el depósito dependerá del calendario que establezca el Gobierno provincial.

Aguinaldo de diciembre 2026: cuándo se cobra en Neuquén

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744, modificada por la Ley 27.073, establece que el aguinaldo se paga en dos cuotas anuales: una en junio y otra en diciembre. Para la segunda cuota, la normativa fija como fecha de vencimiento el 18 de diciembre. En 2026, ese día cae viernes, por lo que constituye la referencia legal para los trabajadores del sector privado comprendidos en la legislación general.

El calendario queda de la siguiente manera:

Viernes 18 de diciembre: vencimiento legal de la segunda cuota del aguinaldo.

Jueves 24 de diciembre: finalización del margen de cuatro días hábiles posteriores al vencimiento.

Empleados públicos de Neuquén: fecha de acreditación pendiente de confirmación oficial por parte del Gobierno provincial.

Es importante distinguir el vencimiento establecido por la legislación laboral de la fecha en la que efectivamente se depositará el aguinaldo a los trabajadores estatales neuquinos.

Salarios con aumento en diciembre con aguinaldo

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Neuquén

Los trabajadores de la administración pública provincial reciben el Sueldo Anual Complementario de acuerdo con el cronograma de pagos que establece el Gobierno de Neuquén. A diferencia de los empleados del sector privado, cuyo vencimiento está contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo, los agentes estatales provinciales se rigen por las disposiciones aplicables a su relación laboral.

Por lo tanto, la fecha exacta de acreditación del aguinaldo de diciembre de 2026 para los estatales neuquinos no puede darse por confirmada con la información disponible. El calendario oficial deberá precisar cuándo se realizará el depósito correspondiente a los distintos organismos y dependencias provinciales.

Quiénes cobran el aguinaldo en diciembre de 2026

El pago del aguinaldo corresponde a los trabajadores registrados en relación de dependencia, tanto del sector privado como del público, de acuerdo con las normas que regulan cada actividad. También lo perciben los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), quienes reciben la segunda cuota del SAC junto con sus haberes de diciembre, según el calendario de ANSES.

En cambio, los monotributistas no tienen derecho al aguinaldo por su actividad independiente. Tampoco corresponde este pago por prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) o las becas Progresar.

Cuánto se cobra de aguinaldo en Neuquén

Cómo calcular el aguinaldo de diciembre

El Sueldo Anual Complementario se calcula tomando como referencia la mayor remuneración mensual del segundo semestre, comprendido entre julio y diciembre.

Sobre ese importe se aplica el 50%, que determina el valor de la segunda cuota del aguinaldo.

Por ejemplo, si un trabajador percibió como mayor remuneración bruta del semestre un sueldo de $1.200.000, le corresponderá un aguinaldo bruto de $600.000, siempre que haya trabajado durante todo el período.

Para realizar el cálculo deben contemplarse los conceptos remunerativos, como el salario básico, las horas extras, las comisiones y los adicionales que correspondan. En cambio, las sumas no remunerativas quedan excluidas, salvo que una disposición específica establezca otro tratamiento. Si el trabajador prestó servicios durante menos de seis meses, el aguinaldo se liquida proporcionalmente al tiempo trabajado.

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados de ANSES en Neuquén

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de ANSES también recibirán en diciembre la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario. El pago se realizará junto con la jubilación o pensión mensual, de acuerdo con el cronograma establecido según la terminación del DNI. Para diciembre de 2026, las jubilaciones tendrán un aumento del 2,17%, calculado a partir de la inflación de octubre.

Con esta actualización, la jubilación mínima alcanzará los $453.796,69 y el aguinaldo correspondiente será de $226.898,34. A estos importes se sumará el bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios que cumplan con las condiciones previstas.

Qué pasa si el empleador no paga el aguinaldo en diciembre

Los empleadores deben cumplir con los plazos establecidos por la normativa laboral para abonar el Sueldo Anual Complementario. En el sector privado, el vencimiento de la segunda cuota está previsto para el 18 de diciembre, con el margen de cuatro días hábiles contemplado para su liquidación. En caso de incumplimiento, los trabajadores pueden realizar el reclamo correspondiente ante su empleador o recurrir a las autoridades laborales competentes.

Para los empleados públicos de Neuquén, en tanto, el pago se realizará conforme al cronograma que determine la administración provincial.