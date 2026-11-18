La ciudad de Neuquén está a punto de sumar un nuevo tramo de paseo costero sobre el río Limay. Los trabajos se llevan adelante sobre el final de calle Saavedra, detrás del barrio La Peregrina, y contemplan la ejecución de desagües pluviales, tareas de relleno y nivelación, además de la pavimentación del acceso.

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La inauguración está prevista para el próximo 20 de noviembre y permitirá superar los 35 kilómetros de paseo costero en la capital provincial.

La intervención permitirá conectar Saavedra con Anaya y facilitar el ingreso a un tramo del paseo que hasta ahora presentaba dificultades de acceso. Según el cronograma previsto, durante los próximos días se completará la preparación de la superficie y la colocación de la última capa de asfalto.

La obra se encuentra en su etapa final y las autoridades confían en que estará habilitada en la fecha prevista.

Los trabajos se complementan con otras intervenciones viales realizadas en las calles Anaya, Saavedra y Río Senguer, además de la pavimentación que se ejecuta en el sector de Parque de Talero.

La ejecución está a cargo de una empresa neuquina y se financia con presupuesto municipal, lo que refuerza el carácter local de la inversión. La apuesta por mejorar la conectividad vial y ampliar los espacios públicos se inscribe en una serie de obras que la ciudad viene desarrollando en distintos puntos.

Cinco kilómetros nuevos en dos meses

La ampliación se suma a los 3,5 kilómetros de paseo costero inaugurados durante los festejos por el aniversario de la ciudad, el pasado 12 de septiembre.

Con ambos tramos, Neuquén habrá incorporado cinco kilómetros de nuevos espacios ribereños en poco más de dos meses. Una vez finalizada esta etapa, la capital provincial superará los 35 kilómetros de paseo costero, consolidando un corredor recreativo y turístico a lo largo del río Limay.

El paseo costero se convirtió en uno de los principales atractivos de Neuquén y en un espacio de encuentro para los vecinos. La posibilidad de caminar, correr o simplemente contemplar el río Limay desde distintos puntos de la ciudad se amplió con cada nueva etapa. Con la apertura del 20 de noviembre, ese corredor sumará un nuevo tramo y permitirá que más barrios se conecten con la ribera.

La obra también busca mejorar la calidad de vida de los vecinos de La Peregrina y de los sectores cercanos, que podrán acceder a un espacio público de calidad sin alejarse de sus casas.