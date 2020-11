Marco Lavagna aclaró que la inflación no está fuera de control

El director del INDEC, Marcos Lavagna, admitió que el problema de la inflación es "preocupante", pero aclaró que eso no significa que esté "fuera de control". Además, anunció que el próximo censo económico arrancará en noviembre del año próximo y durará dos años.

"La inflación es uno de los temas que más nos preocupa, es uno de los problemas que tiene la Argentina desde hace muchos años y que de alguna manera hay que empezar a controlar si queremos empezar un proceso de recuperación sostenida y baja de la pobreza", aseveró el funcionario en declaraciones radiales.



Tras la difusión del índice de inflación de octubre del 3,8%, Lavagna indicó que "el dato es preocupante, porque son valores elevados y tiene un efecto en términos sociales". No obstante, aclaró que "también hay que mirar la tendencia, y así como cuando la inflación era del 1,5%" y replicó: "No dijimos que la batalla ya estaba ganada, ahora tampoco significa que la inflación se desbordó o que está fuera de control".



El funcionario explicó que el próximo censo económico, que se iniciará el próximo 30 de noviembre, durará dos años: "Parece mucho, pero es un tiempo récord para un censo, por la cantidad de información que hay que procesar y trabajarla, para que dé algo razonable y no tenga errores". Lavagna informó que la primera etapa del censo será digital, y después habrá operativos de campo en sectores específicos.



Apuntó, además, que las empresas podrán contestar la mayor parte del censo "en forma digital, porque en este contexto de pandemia es imposible hacerlo en forma presencial y por eso tuvimos que pasar el censo poblacional para el año que viene, porque es imposible hacerlo cien por ciento digital".

Estimó, en tanto, que en julio próximo ya se habrán empadronado a través de la pagina del organismo cinco millones de CUIT vigentes y que después tomará seis meses procesar los datos, para luego comenzar las encuestas específicas que durarán otros seis meses". El titular del Indec subrayó que el censo poblacional "comenzará en noviembre del año que viene, porque hay que esperar que la pandemia vaya pasando". Y concluyó: "Una gran cantidad de la población va a tener que responder la planilla en forma presencial y no queremos arriesgar la salud ni del censista ni del censado".