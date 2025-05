La producción porcina en Argentina está por desaparecer y enfrenta una de las peores crisis en casi 30 años, de acuerdo al sector. La apertura comercial de cerdo que propone el Gobierno generó que hasta abril se haya importado más cantidad que en todo 2024.

Según indica un documento de la consultora especializada JLU al que accedió este medio, abril marcará un hito en la cantidad importada y hay que retroceder casi 28 años para ver una cifra similar. En ese momento, "se destruyó la producción argentina y no sería raro que pase lo mismo", advirtió el informe. En tan solo cuatro meses se importó más que todo el año 2024.

"Seguimos marcando el esfuerzo que se está realizando para poder exportar y llegar a nuevos mercados como el de Filipinas, pero los precios no dan y no son culpa de la eficiencia de la producción e industria local", sostuvo el informe.

El precio del cerdo en pie dolarizado bajó 4,8% en abril comparando con el mes anterior y contra abril del año anterior, es un 36,1% mayor. El precio del cerdo en pie prácticamente se mantuvo estable durante todo el mes, la media res porcina no se movió, pero el precio de los cortes al público subió un 3,4% y con una avalancha de importaciones de por medio.

Si bien se mejoraron los precios, aún la cotización dolarizada del cerdo en pie del mercado local es "alta para poder ser un país competidor a nivel mundial", señalaron. Lo que "sucedió en abril en el sector porcino es bastante paradójico en momentos donde el gobierno nacional está preocupado por los precios y acude a medidas que no generan solución", alertaron.

Los productores de cerdo le apuntan a Caputo

"¿El Ministro de Economía sabrá donde está el problema? ¿La apertura indiscriminada de importaciones le sirvió o simplemente le están tomando el pelo, enviando afuera U$S 150 millones por mes? La culpa no es del chancho, ni de quien lo cría, ni de quien lo faena, ni de quién lo desposta. Quieren eficiencia, el sector porcino, lo está haciendo a pesar de una carga impositiva grosera. Sería muy interesante si se hubieran utilizado los U$S 150 millones para mejorar los criaderos o la industria y también hubiera sido lógico que el 3,4% que pagó de más el consumidor, se haya distribuido en la cadena", se quejaron los productores.

Según explicó el informe, hay importaciones que "no sirven para nada, salvo para hacer diferencia en los importadores y en el último eslabón de ventas". Y denunciaron: "Sí, volvimos a observar en una cadena NN que ponen a carne congelada en las heladeras comunes para que se vaya descongelando ¿Quién controla eso? Nadie, es parte del nuevo Estado sin presencia del Estado".

"¿Está creciendo el Sector? La respuesta actual es que está mirando y viendo que pasa. Seguramente se crecerá, pero la incertidumbre es grande. El mundo sigue convulsionado por el efecto Trump y del otro lado del ring China, quiere avanzar en nuevos acuerdos. La segunda semana de mayo viene una delegación y sería importantísimo poder lograr la apertura de menudencias, patitas y cabezas con dicho destino", pidió el sector.

Po último, sostuvieron que "es bueno saber que el FMI prestó dinero para poder pagar las importaciones y arruinar la producción nacional", y subrayaron que "con estas perspectivas es imposible algún día pagar la deuda externa". Y remataron: "A esto le sumamos una caída increíble en el poder adquisitivo de la gente. Somos un país que sale con la producción, no con la importación. Es increíble que algunos que estudiaron en grandes universidades y hoy son funcionarios no entiendan lo que entiende un chico de primaria. Es una total vergüenza".