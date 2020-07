Cómo sigue la negociación por la deuda: paso a paso todo lo que hay que saber tras la nueva oferta

El Gobierno presentó su nueva propuesta de canje de deuda ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos, la Securities Exchange Commission (SEC), según consta en los registros del organismo norteamericano. A partir de este momento, quedan pasos a seguir dentro del esquema de negociación para alcanzar un acuerdo definitivo.

En principio, el Gobierno enviará en los próximos días al Congreso un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina en condiciones similares al canje propuesto para la deuda externa. Se tratan de unos U$S 46.000 millones, de los que casi U$S 15.000 millones están en manos de tenedores privados.

Para el sector externo, se trató de una enmienda a la oferta de reestructuración de deuda pública en moneda extranjera bajo legislación extranjera, que extendió el plazo de adhesión hasta las 17 (hora de Nueva York) del próximo 4 de agosto, según informó el Ministerio de Economía.

El objetivo del Gobierno será acumular el respaldo necesario para llegar a un acuerdo, que seguramente llegará sobre la fecha límite. El porcentaje deseado es alcanzar el 75% de aceptación, ya que partir de ese número, Argentina se asegura de extender las condiciones del canje a la totalidad de los bonistas sin importar su posición.

Cabe remarcar que la nueva oferta implica una mejora para los bonistas y le otorga mayores ventajas a los primeros que se decidan a aceptarla, quienes podrían comenzar a cobrar en septiembre de 2021. Es decir, quienes acepten más rápido, cobrarán antes.

En cuanto al Valor Presente Neto (VPN), será de U$S 53,5 por cada U$S 100 de valor nominal para los bonos emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri; y de U$S 59,5 para los títulos de los canjes de 2005 y 2010.