Alertan fuerte caída de consumo en restoranes: "Comparten platos"

El presidente de la Cámara de Restaurantes, Carlos Alberto Yanelli, advirtió que la situación de los comercios "está muy difícil" y que los clientes redujeron las salidas de "dos o tres veces" a "una o nada" por mes. "Comparten los platos, saltearon la entrada o la parte de postres", alertó. Pese a haber estado a favor de que la actualización de tarifas, el gastronómico se quejó de que hay comerciantes que pasaron de pagar $500 mil a $5.000.000 en servicios.

"Está muy difícil, no venimos de un año positivo. El 2024 no fue nada significativo, ya veníamos con una caída y hoy se pronuncia mucho más en el 2025. En números reales, este año es entre un 20 y un 30%, más el acumulado del año pasado", indicó Yanelli, en diálogo con Radio Mitre. Durante la entrevista, el gastronómico consideró que el consumo "está planchado", que "el mercado no existe", y que "todo lo que ingresa en gastronomía es a través de tarjetas". "En los últimos meses se agravó mucho más", planteó.

Al dar cuenta de la crisis que atraviesa el sector, Yanelli detalló que el público redujo a "uno o nada" sus salidas a cenar o almorzar, que antes eran "dos o tres veces" al mes. "Han tenido que reorganizarse y paliar la situación ante la escasez de dinero y salir menos veces a cenar", indicó.

En ese sentido, también detalló que los consumidores achicaron el menú para que "no sean tan onerosas" las comidas. "Comparten los platos, saltearon la entrada o la parte de postres", lanzó. Y luego agregó: "Los vinos de alta gama durante todo este año ni se venden, contados con el dedo de una mano".

Suba de tarifas, alquileres y el cierre de un importante restorán

Pese a que deslizó estar a favor de la "actualización" del precio de los servicios como gas y luz porque "lo de antes no existía", el gastronómico cuestionó el salto que tuvieron algunas tarifas. "La mayoría no tomó recaudo en los porcentajes de incremento que íbamos a tener. Hay gente que pagaba $800 mil y hoy pasa a pagar $5.000.000", subrayó.

Sobre estos incrementos, aseguró que no se pueden "trasladar" y que para "mantener la clientela" se tienen que "asumir los costos". "Hay establecimientos que han eliminado cortes en el sector parrilla para no tener que levantar el ticket, han eliminado el lomo, o el vacío. Eso hace que algunos comercios lo hayan sacado", indicó.

Para graficar más aún esta crisis, Yanelli reveló que antes de dar el reportaje se enteró que cerró sus puertas un reconocido restaurante distinguido con la estrella Michellin . "No te voy a dar la razón social por respeto. Acaban de cerrar porque no llegaron acuerdo con el alquiler del local", afirmó.