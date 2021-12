Dólar blue hoy: registró una suba y cotizó a $ 205

El Banco Central acumula ya once jornadas consecutivas sin pérdidas netas de reservas por su actividad en el mercado de cambios

En una jornada volátil, el dólar blue subió $ 1,50 y cotizó a $ 205. De esta forma, la brecha cambiaria entre el billete ilegal y el tipo de cambio oficial asciende a 90%, en un clima ambivalente que marca el fin de año.

Después de pagos de vacunas, el resultado del mercado dejó al Banco Central con compras por cinco millones. Se destacó esta semana el ritmo de liquidación de cerealeras que permitió abastecer una demanda récord para el pago de importaciones, según afirmaron fuentes oficiales. La autoridad monetaria acumula ya once jornadas consecutivas sin pérdidas netas de reservas por su actividad en el mercado de cambios.

Durante la jornada, en el segmento de contado se operaron U$S 231,915 millones, en futuros MAE U$S 70,90 millones y en el Rofex U$S 477 millones. La divisa estadounidense operó muy estabilizada y con mínima amplitud entre máximos y mínimos operados.

Por su parte, el dólar financiero cotiza dispar. El MEP o “Bolsa” trepó 0,5% hasta los $ 195,43. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) cedió 0,5% hasta los $ 203,49. Por último, el dólar oficial (minorista) y el dólar solidario se sostuvieron en los $107,50 y $177,38, respectivamente.

Mercados financiaros

El S&P Merval aumentó 0,6% hasta las 85.113 unidades. Lideraron el panel de la bolsa porteña Pampa Energía (2,7%), Grupo Financiero Galicia (1,6%) e YPF (1,3%). A contramano, cayeron Grupo Supervielle (1,3%), Cablevisión Holding (1%) y Transener (-0,5%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en verde de la mano de Pampa Energía con 3,3%. También avanzaron Edenor (3,3%), Central Puerto (2,8%) y BBVA (2,7%). A contramano, retrocedieron Corporación América (-1,9%), Grupo Supervielle (-1,5%) y Cresud (-0,5%)

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, subió 0,1% hasta los 1.744 puntos.

Por su parte, los bonos en dólares del canje de deuda registraron variaciones negativas. Presentaron las mayores mermas el Bonar AL35D (-1,2%), el Bonar AL30D (-0,5%) y el Bonar GD30D (-0,5%).