Corrientes: la provincia más afectada del NEA por el desplome de la construcción

Mientras el gobernador Juan Pablo Valdés pasea por París con el presidente Javier Milei, la construcción atraviesa un escenario crítico en Corrientes. Según los datos sectoriales difundidos en las últimas horas, el territorio registró en julio una caída interanual del 28,6% en el empleo formal del sector: se trata del retroceso más fuerte del Nordeste argentino (NEA) para ese indicador.

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La actividad perdió una parte importante de sus trabajadores registrados y enfrenta además un menor ritmo de nuevas obras. La provincia contaba en julio con 3.892 trabajadores formales vinculados a la actividad. El número refleja el impacto que tuvo la contracción del sector sobre el mercado laboral correntino.

El deterioro, sin embargo, no comenzó en julio: durante los primeros siete meses de 2026, la provincia acumuló un desplome del 26,4% en los puestos laborales formales del sector. A nivel geográfico, aunque las seis regiones del país mostraron retrocesos mensuales ese mes, el NEA quedó expuesto como una de las zonas más castigadas.

Dentro de la región, el mapa interanual mostró desigualdades marcadas:

Formosa registró un descenso del 21%.

Misiones retrocedió un 14,3%.

Chaco fue la única jurisdicción regional con signo positivo, con una suba del 2,6%.

En este contexto, las empresas constructoras enfrentan una combinación mortal: la paralización de la obra pública, presupuestos provinciales acotados y un constante incremento en los costos de edificación. El freno golpea de lleno a la cadena de valor local, generando una menor demanda para constructoras, corralones, fabricantes de materiales, transportistas y trabajadores independientes.

El sector de la construcción en Corrientes sufre la desidia de Milei y la complicidad de Valdés

Desde la Cámara de la Construcción correntina advirtieron en agosto que la falta de inversión del Gobierno de Javier Milei dejó un vacío que no logra compensarse desde el sector privado ni por la demanda del Gobierno provincial. La situación se produce mientras avanzan acuerdos y negociaciones con el gobernador correntino y el Gobierno libertario.

La construcción había sufrido una fuerte pérdida de puestos de trabajo a comienzos de 2024 y, aunque registró un leve repunte hacia fines de 2025 por la finalización de obras que ya estaban en marcha, posteriormente volvió a retroceder. En ese escenario, la Cámara de la Construcción reclama que se profundice la inversión en infraestructura social básica. "Necesitamos más viviendas, más hospitales y más escuelas, que son las que disparan mayormente la ocupación", planteó Roselló.

Para Corrientes, este escenario implica una menor demanda para constructoras, corralones, fabricantes de materiales, transportistas y trabajadores independientes. La Cámara Argentina de la Construcción reclama medidas para recuperar el nivel de actividad, entre ellas la regularización de certificados de obra, actualización de precios, acceso al crédito e inversión en infraestructura.

Caída de empleo y cierre de empresas privadas: los datos que preocupan a Valdés

El gobierno de Valdés enfrenta un nueva cifra negativa sobre la actividad económica de Corrientes luego de que se conociera que hubo un descenso interanual de un 6% de firmas privadas. El dato indica que en los últimos doce meses cerraron 489 empresas empleadoras. De esta manera la provincia casi duplica la media del país y se ubica entre las jurisdicciones más castigadas del NEA.

Los datos surgen de un informe de la consultora Politikón Chaco en el que afirman que Argentina registró 16.529 empresas empleadoras menos en junio del 2026 contra el mismo mes del 2025. Corrientes salió como una de las más desfavorecidas junto Chaco, Misiones y Formosa.

En agosto se conoció otro dato que complica a la gestión de Valdés. El empleo privado registrado en Corrientes alcanzó en mayo uno de sus niveles más bajos de los últimos años, contabilizando 75.600 trabajadores asalariados privados registrados, un 5,5% menos que en mayo de 2025. La caída implica que la provincia perdió alrededor de 4.400 puestos de trabajo privados en un año.

Los datos corresponden al informe Situación y evolución del trabajo registrado elaborado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y publicado el mes pasado.