El consumo privado volvió a caer y acumula una baja del 1,3% en 2026

El consumo privado volvió a mostrar señales de debilidad en octubre, en un escenario en el que la recuperación del gasto de los hogares continúa sin consolidarse y los principales indicadores de demanda reflejan las dificultades de las familias para sostener sus niveles de consumo. Según el Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, el gasto registró una caída interanual del 0,1% y acumuló un retroceso del 1,3% durante los primeros diez meses de 2026. En la comparación mensual, además, la contracción fue del 1,1% respecto de septiembre, lo que volvió a poner en evidencia las limitaciones de la recuperación económica que sostiene el gobierno de Milei.

{{{htmlAmp}}}

Aunque la variación interanual mostró una contracción más moderada que la registrada en otros meses, el comportamiento de los distintos rubros que componen el gasto de los hogares permite observar que la demanda continúa condicionada por la pérdida de capacidad de compra y el deterioro de los ingresos disponibles. El consumo masivo, que representa aproximadamente la mitad del gasto total de las familias, registró una caída del 5,8% interanual y acumula un retroceso del 3,4% en lo que va del año. Se trata de un dato relevante porque involucra principalmente bienes de consumo cotidiano, cuya demanda suele reflejar de manera directa la situación económica de los hogares.

El informe también identificó una contracción del crédito destinado al consumo, con una caída interanual del 12,3% en el stock de compras con tarjeta de crédito y del 8,3% en los préstamos personales. A ese cuadro se sumó una nueva baja de la recaudación del IVA en términos reales, que retrocedió 1,5% interanual en octubre y acumula una disminución del 1,3% durante 2026. La combinación de estos indicadores muestra que la debilidad del consumo no se limita a las decisiones de compra de las familias, sino que también alcanza a los mecanismos de financiamiento y a los recursos tributarios asociados a la actividad interna.

El consumo masivo sigue sin recuperarse

Uno de los principales datos que surgen del relevamiento de la Universidad de Palermo es la diferencia entre el comportamiento de los bienes de consumo masivo y el de otros componentes del gasto. Mientras algunos segmentos vinculados a bienes semidurables registraron incrementos, las compras de productos de uso cotidiano continuaron en terreno negativo, con una caída que impacta sobre una porción central de la demanda interna.

Los bienes de consumo masivo retrocedieron 5,8% interanual en octubre y acumulan una contracción del 3,4% en los primeros diez meses del año. Por su participación en el presupuesto familiar, el deterioro de este segmento constituye una señal de las dificultades que enfrentan los hogares para sostener sus compras habituales, en particular cuando deben priorizar gastos esenciales frente a ingresos que no alcanzan para recuperar el poder adquisitivo perdido.

La evolución del consumo masivo también permite poner en perspectiva los indicadores generales de actividad económica que utiliza el Gobierno para sostener que la economía se encuentra en una etapa de recuperación. El crecimiento de determinados sectores no necesariamente se traduce en una mejora extendida de la demanda, especialmente cuando el gasto de los hogares continúa condicionado por la evolución de los salarios, las jubilaciones, los ingresos informales y el costo de los servicios.

En contraste con la caída de los bienes de consumo masivo, los bienes semidurables mostraron una suba interanual del 8,4% en octubre y acumularon un incremento del 4,2% durante 2026. En esta categoría se incluyen productos cuya adquisición puede postergarse y que presentan una dinámica diferente de la de los artículos de primera necesidad, por lo que su evolución no necesariamente refleja una mejora generalizada de la capacidad de compra.

Los servicios vinculados a recreación y turismo también registraron una variación positiva, aunque más moderada, con un incremento interanual del 0,9%. Sin embargo, el acumulado del año continúa en terreno negativo, con una caída del 1,5%. Los bienes durables, por su parte, avanzaron apenas 0,4% respecto de octubre del año pasado y mantienen una contracción del 0,8% en el acumulado de los primeros diez meses.

De acuerdo con el ICP-UP, el consumo privado disminuyó 1,1% mensual, una contracción que se produjo después de varios meses de retrocesos y que interrumpió la recuperación observada en septiembre. El documento señaló que la baja mensual "se da en un contexto de varios meses de retroceso: salvo por una leve recuperación en septiembre, desde julio se observan caídas mensuales". La descripción muestra que el comportamiento del gasto de los hogares no consigue sostener una trayectoria ascendente y que las mejoras puntuales no alcanzan para modificar la tendencia general.

La dinámica resulta particularmente relevante para evaluar el impacto de la política económica sobre la demanda interna. El programa de Milei se apoyó en un ajuste del gasto público, la reducción de los ingresos disponibles de distintos sectores y una recomposición de precios relativos que modificó la estructura de gastos de las familias.

La contracción del consumo tiene, además, consecuencias sobre el funcionamiento de distintos sectores productivos y comerciales. Cuando las familias reducen sus compras, las empresas encuentran mayores dificultades para sostener sus niveles de ventas, lo que puede trasladarse a menores necesidades de producción, postergación de inversiones y decisiones de ajuste en sus estructuras de costos.

El relevamiento vinculó esos movimientos con "el reflejo de la suba de la morosidad y de la debilidad del gasto de las familias de los últimos meses". La relación entre ambos fenómenos resulta central para entender el funcionamiento del mercado interno, porque el aumento de los incumplimientos obliga a las entidades financieras a revisar sus condiciones de otorgamiento de préstamos y puede restringir el acceso al financiamiento de nuevos sectores de la población.

La caída del stock de compras con tarjeta muestra, en ese sentido, una doble dificultad. Por un lado, una parte de las familias reduce el uso del crédito porque sus ingresos no les permiten asumir nuevos compromisos sin comprometer gastos futuros. Por otro, el aumento de la morosidad puede llevar a los bancos a limitar los márgenes disponibles, reducir los límites de financiación o elevar las tasas que cobran por los saldos financiados.