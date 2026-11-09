Mientras el ingreso disponible sigue estancado, los primeros consumos que desaparecen son los vinculados al esparcimiento y al disfrute. De hecho, septiembre fue el séptimo mes consecutivo con caídas interanuales en la actividad de restaurantes. En línea con esto, un informe mostró que el 96% de los encuestados declaró salir a comer una vez al mes o menos, mientras que quienes no salen a comer nunca crecieron y ya representan el 61% del total, 14 puntos más que hace solo un año atrás y el valor más alto de la serie analizada.

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Los datos se desprenden de un relevamiento privado y evidenciaron que el deterioro del ingreso disponible continúa condicionando las decisiones de consumo. Mientras 3 de cada 4 hogares aseguran que llegan con lo justo o directamente no llegan a fin de mes, la gastronomía se convirtió en uno de los termómetros más visibles del estancamiento del poder adquisitivo.

En este escenario, salir a comer afuera, una actividad históricamente asociada al tiempo libre y al encuentro familiar, pasó a convertirse en un “lujo” para una parte cada vez mayor de la población. En relación, pese a que el dato oficial de inflación se mantuvo en los últimos meses debajo del 2%, los hogares no lo perciben: 6 de cada 10 creen que la inflación está subiendo.

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¿Por qué salir a comer afuera se convirtió en un lujo para los argentinos?

En la Argentina actual, después de pagar alimentos, alquiler, servicios y transporte, cada vez queda menos margen para decidir en qué gastar. El resultado es una economía en la que el consumo deja de expandirse porque una porción creciente del presupuesto se destina a cubrir gastos que no pueden evitarse.

El ingreso disponible de los hogares (poder de compra una vez realizados los gastos esenciales) aún se ubica por debajo de 2025. Así lo señaló un relevamiento privado que arrojó datos recientes sobre la situación de las familias: el 73% aseguró que no le alcanza o que apenas llega a fin de mes. Esto implicó un empeoramiento respecto a la situación un año atrás (67,0%) con una suba de 6 puntos comparado con el ya crítico escenario del 2025. Al respecto, tal deterioro se explicó por el crecimiento tanto de quienes declararon llegar ajustados a fin de mes (+1,9 puntos) como de quienes no les alcanza el ingreso (+1,8% puntos).

En directa relación con un ingreso real más ajustado, los hogares reorganizan sus prioridades para intentar subsistir, en detrimento -por ejemplo- de consumos fuera del hogar. Al respecto, el informe al que accedió este medio puso la lupa en la situación de la gastronomía, ya que uno de los aspectos donde se hace más evidente el derrotero a la baja de los ingresos es en las posibilidades de comer afuera, una salida que está cada vez más lejos de ser una prioridad para los hogares, especialmente cuando una mayor proporción del presupuesto debe destinarse a gastos inelásticos (alimentación, servicios básicos y alquiler).

Cifras récord del parate: el 61% de los encuestados cortó por completo las salidas

En concreto, quienes declararon no salir a comer crecieron en comparación con junio pasado (relevamiento previo) y ya son más de la mitad de los encuestados, según el documento presentado por las consultoras Ecolatina y ShoppApp.

Nunca salen a comer: 61,0% (+8 puntos respecto a junio).

Salen 1 vez al mes: Bajó del 15% al 11%.

Salen 1 vez por semana: Cayó del 7% al 6%.

Total de consumo ocasional o nulo: 96% de la población encuestada.

Salarios en baja y gastos fijos en alza: la brecha que frena la reactivación

Según los números relevados, septiembre fue el séptimo mes consecutivo con caídas interanuales en la actividad de restaurantes, la contracción más profunda del año, y el nivel de actividad se ubica entre los más bajos desde 2022. “No alcanza para que los hogares vuelvan a destinar parte de su presupuesto a salir a comer, un gasto que se posterga frente a los gastos inelásticos”, analizaron respecto de la evidente crisis del bolsillo sobre uno de los consumos más asociados al esparcimiento familiar.

Mientras, en contraste, continúa el deterioro del poder de compra salarial: el sector privado registrado se ubicó en agosto 2,3% por debajo de noviembre 2023 (previo al inicio de la gestión de La Libertad Avanza) y el salario público ya perdió 15,3% de poder adquisitivo (INDEC).

“La condición necesaria para una recuperación sostenida del consumo gastronómico es una mejora de los ingresos reales y, por ende, del ingreso disponible de los hogares”, agregaron los economistas y subrayaron que “una expansión significativa de la actividad requerirá una recomposición más marcada del poder adquisitivo. Mientras ello no ocurra, el consumo en restaurantes difícilmente exhiba un crecimiento sostenido”.

La población no ve la mejora en el bolsillo y cree que la inflación está subiendo

El retroceso en los consumos básicos y de disfrute/esparcimiento se da en un escenario donde nuestro país se consolidó, al cierre del 2025, como un país caro en el mapa internacional de precios. Un informe elaborado por IERAL-Fundación Mediterránea que comparó valores de bienes y servicios locales con los de países de la región y del mundo volvió a dejar en evidencia una fuerte distorsión: en algunos rubros los precios locales superan a los internacionales en el 80% de los casos relevados.

De hecho, luego de varios meses de aceleración inflacionaria, que llevaron a la inflación mensual a alcanzar un pico de 3,4% en marzo, el indicador se desaceleró y en septiembre pasado (último dato disponible) se ubicó en 1,9% mensual. A pesar de esto, en octubre se profundizó el predominio de las percepciones de incremento de los precios: “59,0% de los hogares encuestados consideró que la inflación está subiendo, frente al 54,5% de junio pasado”, según detalló Ecolatina.

Por último, según estimaron, el ingreso disponible cerraría 2026 prácticamente estancado en términos de promedio anual (-0,6%) y, en cuanto a las perspectivas, se espera “una recuperación del 4,5% promedio, concentrada en la primera mitad del año y favorecida por una baja base de comparación”. Sin embargo, aclararon que la incertidumbre asociada al proceso electoral “podría introducir cierta volatilidad durante la segunda parte del próximo año”.