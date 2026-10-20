La comisión para sacar dólares por el mercado bursátil trepó al 5,6% y encendió alarmas en los mercados

La comisión para sacar dólares del país a través de operaciones en el mercado bursátil se disparó este martes al récord de 5,6%, el valor más alto desde que se levantó el cepo a las personas humanas en abril del año pasado, en una jornada donde se operaron 550 millones de dólares y donde el 43% fueron para llevarse las divisas.

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La presión para dolarizar ahorros están desplomando el valor de los bonos de la deuda pública, los primeros afectados con la generación de expectativas negativas sobre la capacidad del Gobierno de afrontar los vencimientos del próximo año, y se extiende también a los activos privados, tantos las acciones que cotizan en Buenos Aires como los ADR de las empresas que cotizan en Wall Street.

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Las operaciones puntuales de fondos de inversión que están liquidando las tenencias de bonos de la deuda pública argentina dispararon en el arranque de la rueda el Riesgo País a los 710 puntos que luego se fue normalizando hasta cerrar en los mismos valores del lunes, en torno de los 672 puntos.

Los tipos de cambio implícito en las operaciones con bonos dejaron al dólar MEP, con acreditación en cuentas en el sistema financiero local, en 1.545,7 pesos y el CCL, con acreditación en cuentas del exterior, en 1.632 pesos, lo que estableció una comisión de 5,6% para llevarse divisas del país.

Los grandes inversores empezaron también a medir el riesgo BCRA, que se reflejó en una llamativa brecha de cotización entre las variantes MEP y CCL de los bonos Bopreales, que para operaciones locales reflejaron una tasa interna de retorno de entre 1,4% y 1,7% y para operaciones en el exterior entre 8,7% y 8,9% , es decir una diferencia de 749 puntos básicos en la versión más operada.

El índice Merval de las principales acciones de la bolsa porteña cayó 0,3% y entre las ADR hubo compensación entre subas y bajas, después de revertir un mejor arranque de la jornada, que refleja la incertidumbre que todavía domina a los responsables de la administración de cartera de los bancos internacionales y fondos de inversión sobre la falta de reacción de la administración del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo frente a la profundidad de de la recesión económica.

Desde la cuenta de Sebastían Maril en la red social “X” se reflejó el pensamiento dominante entre los administradores de carteras de inversión. Los 700 puntos básicos del Riesgo País “poseen un alto contenido de riesgo electoral (también conocido como el “riesgo kuka”). No hay duda”, dijo y reflexionó “he aplaudido y seguiré aplaudiendo los logros de este gobierno, pero el riesgo kuka existe porque el gobierno permite que exista”.

“No se están haciendo todas las cosas bien y por falta de reacción, el electorado evalúa la posibilidad de cambiar de rumbo. Yo, deseo la continuidad, pero hagamos las cosas bien, escuchemos a la gente y el riesgo kuka desaparece” concluyó.

Maril arrobó un posteo de la cuenta de Gon Sánchez Rey (@gonsanchezrey1) quien se define como “periodista, católico y argentino” y “director La Argentina Diario” y que publicó el video del presidente Milei ironizando sobre el drama de las familias a las que no les alcanzan los ingresos para cubrir una canasta básica de consumo con un mensaje simple: “Soy el único con ganas de partirle la cara?!”

Milei insistió este martes en un posteo sobre el razonamiento en el que se preguntó "¿cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?” que pasó a convertirse en la principal preocupación de los analistas de inversión por la desconexión que expresa con la realidad que atraviesan millones de argentinos y que se reflejan en las encuestas de opinión sobre la confianza en la capacidad del presidente y su gobierno en resolver los problemas económicos.

En la medida que Milei, el ministro Caputo y los principales voceros oficiales y parafiscales de la administración libertaria insistan con ese mensaje, se acentúa la lectura de una debilidad electoral del oficialismo para alcanzar la reelección el proximo año, lo que empieza a reflejarse como el “Riesgo Milei”.

La salida de dólares, o fuga de capitales, alcanzó los 48.800 millones de dólares desde abril del año pasado, cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se levantó el cepó a la compra de divisas solo para las personas humanas.

Parte de esos dólares que salen del mercado oficial se reingresan vía el mercado bursátil para financiar la salida de capitales de las empresas y ejecutivos y accionistas que siguen alcanzada por el cepo que mantiene vigente el Banco Central.

En los primeros meses pos acuerdo con el FMI ese rulo se realizó en forma directa, vía comprar en el mercado oficial y vender en el bursátil, pero después, por limitaciones que introdujo en septiembre el Banco Central, las personas deben girar los dólares al exterior y reingresarlo vía títulos públicos.

Los dólares para financiar ese volumen de fuga de capitales fueron aportados por empresas y provincias que se endeudaron en el exterior y en el mercado local y vendieron esas divisas en el mercado oficial, por eso también empieza a considerarse el temor a que el próximo año a medida que aumenten las expectativas de devaluación se revierta el flujo y quienes vendieron exijan el derecho a recomprar esos dólares.

Con la economía en recesión y la presión que se espera sobre el mercado de cambio, la falta de conexión del presidente Milei y su ministro Caputo con la profundidad de la crisis económica es lo que más preocupa a los operadores que terminan por definir las políticas de inversión de bancos internacionales y fondos de inversión.