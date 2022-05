Las exportaciones en abril fueron récord y el intercambio comercial cerró con superávit

El valor exportado el mes pasado representa el mayor registro histórico para este mes en la historia y fue el mejor en siete meses. En lo que va del año, el saldo positivo respecto a la balanza que mide exportaciones e importaciones es cercano a los U$S 3.000 millones.

El último informe del Indec sobre el intercambio comercial durante abril reflejó que hubo un superávit de U$S 1.447 millones, en línea con saldo positivo de U$S 1.470 millones registrado en igual mes del año pasado. En lo que va del año, el saldo positivo respecto a la balanza que mide exportaciones e importaciones es cercano a los U$S 3.000 millones.

El resultado de abril fue producto de una suba del 35,6% en las exportaciones, por un monto de U$S 8.327 millones, lo que representa el mayor registro histórico para este mes en la historia; y del 47,3 % en las importaciones, por un valor de U$S 6.883 millones, precisó el organismo estadístico. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 40,6% en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de 15.210 millones de dólares. La balanza comercial registró el valor más alto desde octubre de 2021.

En detalle, las exportaciones ascendieron 35,6% respecto a igual mes de 2021 (2.184 millones de dólares), debido a un incremento de 23,7% en los precios y de 9,6% en las cantidades. En términos desestacionalizados, las exportaciones aumentaron 2,8% y la tendencia-ciclo creció 1,7% con relación a marzo de 2022.

Todos los rubros registraron incrementos: combustibles y energía (CyE), 192,7%; manufacturas de origen industrial (MOI), 64,3%; productos primarios (PP), 27,6%; y manufacturas de origen agropecuario (MOA), 15,8%.

Por su parte, las importaciones se incrementaron 47,3% respecto a igual mes del año anterior (2.210 millones de dólares), como consecuencia de una suba de 24,5% en las cantidades y de 17,9% en los precios. En términos desestacionalizados, tanto las importaciones como la tendencia-ciclo crecieron 1,8%, con relación a marzo de 2022.

Todos los usos económicos registraron variaciones positivas: combustibles y lubricantes (CyL) ascendieron 203,1%; bienes de capital (BK), 42,5%; bienes intermedios (BI), 41,0%; piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 35,0%; resto, 29,5%, mayormente por el incremento de bienes despachados mediante servicios postales (couriers); bienes de consumo (BC), 26,9%; y vehículos automotores de pasajeros (VA), 15,8%.

Qué pasó con el comercio exterior en lo que va del año

En el primer cuatrimestre del año, las exportaciones alcanzaron 27.681 millones de dólares y las importaciones, 24.852 millones de dólares. El intercambio comercial se incrementó 34,4% y alcanzó un valor de 52.533 millones de dólares.

De esta forma, la balanza comercial registró un superávit de 2.830 millones de dólares. En todos los casos, las variaciones corresponden a igual período del año anterior. Las exportaciones aumentaron 28,5% (6.131 millones de dólares) como resultado de las subas en las cantidades (4,8%) y en los precios (22,5%). En tanto, las importaciones se incrementaron 41,6% (7.303 millones de dólares) por un ascenso de 21,7% en las cantidades y de 16,4% en los precios

Al observar los números detenidamente, el intercambio comercial con China registró un déficit de 4.029 millones de dólares. Fue el de mayor magnitud entre los registrados con los diferentes países y bloques económicos. Las exportaciones alcanzaron 1.625 millones de dólares, con un incremento de 12,8% (184 millones de dólares) con respecto al mismo período de 2021. Al mismo tiempo, las importaciones sumaron 5.655 millones de dólares y aumentaron 1.888 millones de dólares en relación con los mismos meses del año anterior. El intercambio con China representó 5,9% de las exportaciones argentinas totales y 22,8% de las importaciones.

Con información de Télam