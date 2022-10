Las 500 empresas más grandes de Argentina tuvieron mayores ganancias con Cristina que con Macri

Un informe del Centro de Economía Política Argentina reveló los balances año por año desde el 2012 hasta el 2019 y los resultados desmontan los pronósticos de los empresarios en el Coloquio de Idea, quienes ahora añoran aquellas ganancias conseguidas durante el kirchnerismo.

A contramano de los discursos que proliferan en los encuentros que nuclean a los grandes empresarios del país, a las principales compañías les fue mejor durante los gobiernos de Cristina Kirchner que con Mauricio Macri. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló los balances año por año desde el 2012 hasta el 2019, y los resultados son elocuentes.

Si se analizan los ingresos de las primeras 500 empresas de Argentina para el periodo 2012-2019 se observa que, en promedio, vendieron US$ 240.334 millones por año. Al respecto, en el periodo 2012-2015, el promedio asciende a USD 258.767 millones, mientras que en la etapa 2016-2019 fue de US$ 221.901 millones.

En ese sentido, los años del kirchnerismo se ubican por arriba del total anual del Valor Bruto de Producción (VBP) obtenido en el periodo que comienza en 2016, el cual registra una mejora en el año 2017, para luego volver a caer al final del gobierno de Cambiemos. El 2020 tuvo los menores montos de la etapa en análisis, en el marco del impacto de la pandemia y las medidas adoptadas ante tal situación.

En el periodo 2012-2019, el promedio de utilidad de las primeras 500 empresas fue de US$ 18.549 millones, destacándose que entre 2012-2015 el monto promedio asciende a US$ 21.063 millones, sensiblemente mejor al promedio de la etapa 2016-2019, cuyo promedio fue US$ 16.035 millones. En otras palabras, en los últimos cuatro años del gobierno de Cristina Kirchner, estas empresas obtuvieron una utilidad anual en dólares muy superior a todos los años de la gestión de Macri, salvo el año 2018 que se ubica a la par de estos, y con fuerte caída en el 2020 en el marco de la pandemia mundial que afecta la actividad económica y retrajo, en parte, los promedios que se venían sosteniendo anteriormente.

Con el kirchnerismo a las grandes empresas les fue mejor

Complementariamente, al analizar la utilidad en relación con los asalariados, las 500 empresas más importantes del país ganaron, en promedio, US$ 22.476 por cada trabajador. Al igual que en el análisis anterior, los datos muestran que en los años que van de 2012 a 2015, el promedio fue de US$ 25.678 millones, un monto superior a los US$ 19.274 promedio de 2016-2019.

Al observar la rentabilidad sobre activos (total de los bienes) de las firmas relevadas por la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE), el promedio de los ocho años que van del 2012 al 2019 es de 7,5%, ubicándose en la etapa 2012-2015 por encima de ese valor, con 9,1% promedio, y por debajo en el caso de 2016-2019, cuando desciende a un 5,9%.

Si se pone la lupa sobre la utilidad de las primeras 500 empresas de capital nacional en millones de dólares, cabe señalar que alcanza un promedio de USD 3.438 millones anuales en el período 2012/2019, monto que se mantiene similar en las dos subetapas: USD 3.399 millones (2012-2015) y USD 3478 millones (2016/2019). En cambio, en el caso de aquellas con participación extranjera, la utilidad promedio, en dólares, fue de US$ 15.111 millones entre 2012/2019, con un promedio anual entre 2012-2015 de US$ 17.664 millones, que desciende a US$ 12.558 millones para 2016- 2019.

Arrancó el coloquio de IDEA

Los principales empresarios y directivos del país, junto a sindicalistas, funcionarios y economistas, participarán a partir de hoy en Mar del plata de una nueva edición del Coloquio de Idea, que se realizará bajo la consigna "Ceder para crecer". En el encuentro, que se extenderá hasta el viernes, están confirmadas las presencias del secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Al encuentro fue invitado el presidente Alberto Fernández, informaron los organizadores.

El encuentro, que volverá a su tradicional sede de Mar del Plata y que se realizará de manera presencial, comenzará hoy a las 20, con el panel "La mirada de los empresarios", en la que expondrán Marcos Bulgheroni, CEO Pan American Energy Group; Carolina Castro, directora de Industrias Guidi; y Luis Pérez Companc, titular del Grupo Pérez Companc. Usualmente, en este tipo de encuentros prevalece el discurso contra las políticas llevadas a cabo en la década pasada, con fuertes críticas al sistema político. Sin embargo, las proyecciones no son lo suyo.

Entre 2012 y hasta mediados de 2015 los empresarios consultados por el Coloquio de IDEA sostenían, en cerca del 50% de los casos, que la rentabilidad de sus empresas disminuiría en los meses venideros, bajo el gobierno de Cristina Sólo el 20% indica que aumentará su rentabilidad y otro 30% que no habría cambios.

A la inversa, en octubre de 2015 y ante la posibilidad de cambio de gobierno con políticas afines a sus demandas, el 50% de los empresarios respondió que su rentabilidad aumentaría en meses próximos. Más cerca en el tiempo, en octubre de 2019, volvieron a predominar las expectativas negativas: el 60% consideró que se reducirían sus ganancias, ante la inminente victoria del FDT y derrota electoral de Juntos por el Cambio. Si uno observa los datos de desempeño empresarial, "cada uno de los pronósticos reflejados en IDEA fue refutado por los números concretos", subrayó el informe.

"¿Qué ocurrió durante el segundo gobierno de CFK (2012-2015) respecto del gobierno de Cambiemos (2016-2019)? Los datos que fueron reflejados en este informe muestran que ganaron más que en la etapa 2016-2019. Las principales 500 empresas de la Argentina ganaron, en promedio, entre 2012 y 2015, USD 21.063 millones anuales, mientras que entre 2016 y 2019 ganaron USD 16.035 millones", remarcó el documento. Bajo "gobiernos populares esperaron perder rentabilidad, pero en verdad ganaron", agregó el CEPA. Bajo un gobierno de derecha – y con las políticas que se reclamaban en Coloquio de IDEA- pronosticaron ganar más, pero en verdad sus ganancias fueron menores.

En 2019, con un nuevo cambio de signo político, las expectativas negativas sobre el Frente de Todos. Incluso y a pesar de la pandemia de 2020, los resultados de 2021 y 2022 son más que abultados. A continuación, se observa el resultado operativo de empresas industriales seleccionadas, en base a los últimos balances disponibles