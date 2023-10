Coloquio de IDEA: con poco espacio para el lobby, el empresariado se aferró a Patricia Bullrich

La candidata de Juntos por el Cambio tuvo que hablar antes de lo previsto, en medio de la atención que atrajo la contracumbre de Javier Milei, quien armó su contracumbre, "Vamos hacia un régimen laboral barato y económico", publicitó Bullrich ante los empresarios, entre otras promesas flexibilizadoras.

Ante la ausencia de dos de los tres candidatos con más chances ausentes, la atención se puso, a regañadientes por la menor concurrencia, en la figura de la única que asistió al 59° Coloquio de IDEA: la líder del PRO Patricia Bullrich. El histórico espacio de lobby empresario se quedó con las ganas de ver al candidato con mayor cantidad de votos en las PASO y que parece comulgar con las ideas del empresariado, el libertario Javier Milei, pero también al ministro de Economía del Gobierno, Sergio Massa.

Milei incluso organizó una contracumbre que iniciaba justo cuando empezaba su alocución Bullrich. La ex ministra de Trabajo y candidata por el PRO adelantó que enviaría al Congreso un proyecto de ley para cambiar la carta orgánica del Banco Central para que "no haya más cepos". Bullrich, con una serie de inconsistencias técnicas y legales, se enfocó en hablar para un publicó que sabía bien lo que quería escuchar. Y se había quedado para ello.

La hora en que habló Bullrich se adelantó. Es cierto que la contracumbre de Milei, a diez minutos del coqueto hotel Sheraton de Mar del Plata donde se realiza el Coloquio, estaba previsto de antemano. Con lo cual, pareció un giro medio desesperado para evitar la migración de técnicos y periodistas al espectáculo que podía ofrecer el anarco-capitalista. Desde la organización se mostraban disgustado por la contracumbre, que había restado --directa e indirectamente-- a dos pesos pesados a quienes plantearles el borrador con los lineamientos del sector.

La exposición de Bullrich transitó los lugares comunes que se esperan en este tipo de ámbitos pero fue más allá y se metió en temas técnicos, donde suele chapotear bastante. "Vamos a sacar los más rápido posible el cepo. Y vamos a presenta una propuesta que va a estar escrita en una ley que vamos a plantear prohibido prohibir", comenzó enigmática la candidata PRO.

Cuando habló de la necesidad de solidez fiscal, donde casi hay acuerdo completo, explicó que: "Se necesita solidez fiscal y una nueva Carta Orgánica del BCRA, con la prohibición de los cepos y la prohibición de emitir". Primero, todo país tiene un límite a la compra de divisas. En la Argentina llegó a ser históricamente de dos millones de pesos. Luego eso se fue ajustando. Pero no es una medida que se pueda impedir por ley. Segundo, por cada dólar que ingresa al mercado de cambios, el Banco Central tiene que emir los pesos para ingresarlos al sistema. Así es como crecen las reservas, por ingreso genuino de dólares.

Obviamente ella habló de "inseguridad jurídica" y el riesgo de que "alguien se lleve mi empresa o mi pyme".

Un tema por el que fue consultada, y por el que brindó una respuesta que va contra todo sentido común, fue la coparticipación: "El objetivo de la coparticipación era para que las provincias pobres mejoraran su situación. Nuestro objetivo es que con los recursos se premie a las economías más competitivas y no a las provincias menos productivas, y estas últimas tengan la obligación de aportar", resumió la ex funcionaria de Macri. Es decir, las provincias ricas serán cada vez más ricas y las pobres más pobres. "Vamos a invertir la lógica actual", reiteró por si no se entendió.

También hizo referencia a una menor carga impositiva y una reducción al 60 por ciento del costo indemnizatorio. "Vamos hacia un régimen laboral barato y económico", publicitó la candidata quien cerró con un furcio. Había quedado abierto el micrófono y se escuchó "ya está, cerramos", pero cuando volvieron con preguntas aseguró "tengo todo el tiempo" para ustedes.

Los abandonos no fueron solo de periodistas curiosos y empresarios antes del famoso networklink, donde se juntan en alguna actividad --generalmente golf y tenis-- y cierran tratos puertas adentro, sino de funcionarios de la propia Bullrich. Gabriel Martino, ex HSBC, integrante de los equipos técnicos de JxC, que minutos antes hablaba con este medio, se subía a un auto rumbo a la contracumbre.

La contracumbre de Milei en Mar del Plata

Además de Martino, a quien sumó a sus filas, y convocó a la contracumbre, el libertario convenció a unos 70 hombres de negocios de escuchar sus planes económicos en caso de llegar a la Casa Rosada.

El almuerzo despertó duras críticas entre los empresarios que participan de IDEA, quien hablaron de un intento de provocación. Consultado por este tema, Milei aseguró que no va a los Coloquios porque lo tratan mal.

El candidato de la Libertad Avanza LLA sostuvo que la hora y el lugar, poco más de 20 cuadras uno del otro entre el Coloquio y contracumbre fue una "total casualidad". El evento fue organizado por el economista y candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Juan Nápoli.

Del convite, que se realizaba esta tarde en Furia Resto & Rooftop, un local gastronómico ubicado en Rawson al 1457 de la ciudad balnearia, se destacaban Martín Cabrales (Cabrales), Juan Patricio Supervielle (Banco Supervielle), Marcelo Figueiras (Laboratorios Richmond), Guillermo Cerviño (Comafi) y Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina). También estaban Martín Pereda, Ignacio Viale, Rodrigo Fernández Pietro y Guillermo Cerviño (Comafi), entre otros.

Lo cierto es que, en momentos tan delicados para el país, los empresarios se quedaron sin el verdadero auditorio que buscaban: algún futuro Presidente. Así los pasillos se fueron vaciando y los cambios de horario estuvieron a la orden del día. Sin ese verdadero público con el que esperaban contar, presentaron el famoso punteo de posiciones sobre distintos temas que, aclararon más de una vez, "no es un plan de Gobierno".

Por su parte, los principales grupos empresarios nucleados en IDEA presentaron este jueves, una propuesta para "transformar los planes sociales en empleo" que, entre otros aspectos, sugiere la creación de un "registro único" de beneficiarios y beneficiarias, con el fin de "mejorar la transparencia y eficiencia" y "evitar la superposición de planes nacionales, provinciales y municipales".

Este viernes será el cierre con el tema tributario como centro de las exposiciones y sin un candidato y plato fuerte que convoque. Esta tarde-noche seguirá la rosca y los encuentros casuales entre empresarios fuera de radar.