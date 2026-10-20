Cómo se cobra el feriado por la visita del papa León XIV del en provincia de Buenos Aires

Los trabajadores de la provincia de Buenos Aires tendrán feriado el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre de 2026 por la visita del papa León XIV a la Argentina. Quienes presten servicios durante esas jornadas deberán cobrar la remuneración habitual más un adicional del 100%, es decir, el doble del valor correspondiente al día trabajado.

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Las fechas fueron establecidas mediante el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre. La normativa declaró feriado nacional el lunes 9 y dispuso un feriado adicional para la provincia de Buenos Aires el miércoles 11. Sin embargo, la visita del Sumo Pontífice continúa sujeta a la evolución de su estado de salud y a la decisión que adopte el Vaticano sobre la gira por Latinoamérica.

Feriados papales: cuánto cobro de extra sueldo

Cuándo son los feriados por la visita del papa León XIV en provincia de Buenos Aires

El Gobierno nacional estableció un esquema de feriados con fechas diferenciadas según cada jurisdicción. El calendario previsto es el siguiente:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en toda la Argentina, incluida la provincia de Buenos Aires.

Martes 10 de noviembre: feriado exclusivo en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre: feriado en toda la provincia de Buenos Aires.

Por lo tanto, los trabajadores bonaerenses alcanzados por la medida tendrán dos feriados durante esa semana, mientras que el martes 10 será una jornada laboral habitual en la provincia. El esquema alcanza a los municipios bonaerenses, incluido el conurbano y el interior provincial.

Feriados: cuánto cobro po rtrabajar extra

Cómo se paga el feriado trabajado en provincia de Buenos Aires

De acuerdo con el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, quienes prestan servicios durante un feriado tienen derecho a recibir su remuneración normal más una suma equivalente. Esto significa que el feriado trabajado se paga con un recargo del 100%.

La liquidación depende de cada situación laboral:

Si trabaja el lunes 9 de noviembre: corresponde cobrar el feriado con el adicional del 100%.

Si trabaja el miércoles 11 de noviembre: se aplica el mismo recargo.

Si trabaja ambos feriados: corresponde liquidar el adicional por cada jornada efectivamente trabajada.

Si no trabaja: mantiene el derecho a percibir la remuneración correspondiente al feriado, conforme a las condiciones legales aplicables.

Para los trabajadores mensualizados, el sueldo habitual ya contempla la remuneración de esas jornadas. Por eso, cuando prestan servicios durante un feriado, corresponde incorporar el adicional a la liquidación salarial.

Cuánto cobra un trabajador si trabaja los dos feriados de noviembre

Para comprender cómo se calcula el pago, se puede tomar como ejemplo a un empleado que percibe una remuneración habitual de $40.000 por jornada.

Concepto Importe Valor habitual de una jornada $40.000 Remuneración total por un feriado trabajado $80.000 Remuneración total por dos feriados trabajados $160.000

En este ejemplo, los $160.000 incluyen el pago habitual de las dos jornadas y los respectivos recargos. Sin embargo, para un trabajador mensualizado no significa que deba sumarse ese importe completo a su sueldo, ya que la remuneración ordinaria está incluida en el salario mensual. El adicional efectivo dependerá de las reglas de liquidación y del convenio colectivo aplicable.