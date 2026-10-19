Cómo se cobra el feriado por la visita del papa León XIV el 9, 10 y 11 de noviembre 2026

Los trabajadores que presten servicios durante los feriados del 9, 10 y 11 de noviembre de 2026 por la visita del papa León XIV a la Argentina deberán cobrar el doble por la jornada trabajada, siempre que las fechas mantengan su carácter de feriado y resulten aplicables a su jurisdicción.

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Según el cronograma informado, el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país, mientras que el martes 10 alcanzará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, y el miércoles 11 será exclusivo de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la realización de la visita permanece sujeta a la evolución de la salud del pontífice y a las decisiones que adopte el Vaticano. Tras una intervención quirúrgica que, según la información difundida, resultó exitosa, surgieron interrogantes sobre la continuidad de su gira por Latinoamérica.

Cómo se pagan los feriados del 9, 10 y 11 de noviembre de 2026

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 establece que quienes trabajan durante un feriado nacional deben recibir su remuneración habitual más una suma igual. Esto equivale a un recargo del 100% por la jornada trabajada. Por lo tanto, la liquidación depende de si el empleado presta servicios o descansa:

Si trabaja durante el feriado: cobra la remuneración correspondiente a esa jornada más un adicional equivalente.

Si no trabaja: mantiene el derecho a percibir la remuneración correspondiente al feriado, sin descuentos por ese motivo.

Si trabaja por hora o por jornal: el cálculo se realiza sobre el valor de las horas o la jornada efectivamente trabajada, según las condiciones legales aplicables.

En el caso de los trabajadores mensualizados, el sueldo habitual ya contempla la remuneración del feriado. Si prestan servicios ese día, corresponde agregar el importe adicional que resulte de la liquidación. Es importante distinguir un feriado de un día no laborable: en este último caso, si el empleador dispone que se trabaje, en general corresponde el pago habitual, sin el recargo del 100%.

Cuánto se cobra por el feriado 2026

Cuándo son los feriados por la visita del papa León XIV

De acuerdo con el cronograma atribuido al Decreto 1103/2026, publicado el 28 de septiembre, las fechas previstas son:

Lunes 9 de noviembre: feriado en todo el territorio argentino.

Martes 10 de noviembre: feriado en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

Esto significa que el alcance de las jornadas de descanso será diferente según el lugar donde se desarrolle la actividad laboral. Para determinar la liquidación correspondiente, los empleadores y trabajadores deberán considerar la jurisdicción aplicable y la normativa vigente para cada fecha.

Cuánto cobro de extra por la visita de León

Cuánto cobra un trabajador si trabaja durante uno de estos feriados

A modo de ejemplo, si un empleado percibe una remuneración habitual de $40.000 por jornada y trabaja durante un feriado, el cálculo general sería:

Concepto Importe Remuneración habitual de la jornada $40.000 Adicional del 100% por feriado trabajado $40.000 Total correspondiente a la jornada $80.000

El ejemplo es ilustrativo. Para los empleados mensualizados, la liquidación del adicional debe realizarse según la base de cálculo que corresponda y las disposiciones del convenio colectivo aplicable.

Qué pasa con los feriados si el papa León XIV no viene a la Argentina

La eventual suspensión del viaje del papa León XIV no implicaría necesariamente la eliminación automática de los feriados previstos para noviembre. Si el Vaticano decide postergar o cancelar la visita debido al estado de salud del pontífice, el Gobierno argentino tendría que adoptar una decisión oficial para modificar el esquema establecido.

Por lo tanto, la cancelación de la gira y la eliminación de los feriados son decisiones distintas. Mientras no exista una modificación normativa, no corresponde dar por suspendidas las fechas únicamente por los cambios que pudiera experimentar la agenda papal.

La visita del papa León XIV sigue sujeta a la decisión del Vaticano

La gira por Latinoamérica continúa rodeada de incertidumbre debido al proceso de recuperación del Sumo Pontífice. Según la información difundida hasta el momento, el Vaticano no había comunicado oficialmente una cancelación de la visita a la Argentina. No obstante, su realización dependerá de la evolución médica del papa León XIV y de la decisión final de las autoridades vaticanas.

En consecuencia, tanto el desarrollo de las actividades previstas como la eventual modificación del calendario de feriados deberán seguirse a través de las comunicaciones oficiales del Vaticano y del Gobierno nacional.