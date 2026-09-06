Cierre de locales y "despidos hormiga": la dura realidad comercial en Corrientes

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Corrientes, José Gatti, denunció que la crisis económica golpea a múltiples rubros comerciales en la capital provincial y advirtió que el fenómeno se manifiesta mediante la modalidad de "despidos hormiga", un esquema de goteo diario de desvinculaciones que no genera protestas masivas, pero reduce la masa salarial.

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En este panorama desolador para el sector trabajador, desde el SEC indicaron que estas dinámicas quedan reflejadas en las dependencias oficiales de contralor laboral y seguridad social. "En la Secretaría de Trabajo nos dicen que están haciendo acuerdos por despidos encubiertos, donde notan que hay mucho movimiento de esa circunstancia; lo mismo ocurre en la Anses con la tramitación de subsidios", sostuvo Gatti.

Luego de que el cierre de diversas sucursales de Musimundo dejara a cientos de trabajadores del NEA en la calle, desde el SEC provincial se mostraron desesperados por el deterioro del empleo y la caída de la actividad económica en el territorio que gobierna Juan Pablo Valdés.

Gatti trazó un diagnóstico crítico sobre el circuito comercial céntrico, ejemplificando el repliegue con la vacancia de locales en el casco urbano. "No podemos desconocer que si tomamos 100 metros de peatonal Junín, de San Lorenzo a Catamarca, tenemos ocho locales cerrados. O sea, se van cerrando locales sistemáticamente", graficó el representante sindical en declaraciones para Radio Dos.

La retracción de la actividad económica alcanzó además al sector de las grandes superficies y autoservicios de la ciudad, donde se registraron achiques de plantillas motivados por la caída sostenida del nivel de ventas. Hace pocas semanas, el presidente de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC), Augusto Massochi, advirtió que el alto nivel de sobreendeudamiento de los hogares "impide cualquier repunte de las ventas" en el comercio minorista.

Mientras el secretario Gatti cuestiona las pautas oficiales fijadas para las paritarias del sector y remarcó el impacto del aumento de los servicios públicos y el transporte urbano en el salario, el gobernador Valdés volvió a dejar en la incertidumbre total a los trabajadores estatales al evitar definir la fecha de un aumento salarial en Corrientes.

Corrientes perdió 4.400 empleos privados

Mientras la gestión de Valdés posterga las mejoras salariales, las ventas en supermercados registran caídas históricas y el trabajo registrado privado perfora sus pisos al ubicarse en apenas 75.600 asalariados -un 5,5% menos en la comparación interanual-, empujando a los trabajadores correntinos a un endeudamiento creciente.

El mercado laboral correntino profundiza su deterioro y obtuvo la segunda mayor caída interanual de los últimos años, solo superada por el retroceso de abril. El empleo privado registrado alcanzó en mayo uno de sus niveles más bajos de los últimos años.

La caída implica que Corrientes perdió alrededor de 4.400 puestos de trabajo privados registrados en un año. Los datos corresponden al informe “Situación y evolución del trabajo registrado”, elaborado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y publicado este mes de agosto.