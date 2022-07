Subas generalizadas de los principales granos en Chicago

Las cotizaciones de los principales granos cerraron hoy con ganancias en el mercado de Chicago, mejoras que en el caso de la soja y el maíz se sustentaron otra vez en informes que anticipan inconvenientes climáticos para los cultivos en zonas productoras de Estados Unidos.

De esta forma, el contrato de agosto de la oleaginosa escaló 1,93% (US$ 11,21) hasta los US$ 591,30 la tonelada, mientras que la posición septiembre aumentó 2,28% (US$ 11,94) para concluir la jornada a US$ 535,36 la tonelada.

Así, los precios de la soja cerraron en alza por quinta rueda consecutiva, apuntalados por los pronósticos climáticos extendidos de 8 a 14 días que auguran condiciones adversas para cultivos, con temperaturas mayores a las normales y con lluvias inferiores a los registros usuales sobre el Medio Oeste y sobre el este de las Grandes Planicies estadounidenses.

"Además, la apreciación que el real viene experimentando frente al dólar sumó su influencia a la tónica alcista de la soja, dado que orada la competitividad de las exportaciones brasileñas", precisó la corredora de granos Granar en un informe.

Los subproductos de soja presentaron resultados disimiles, con un leve avance en el contrato corto de la harina de soja del 0,16% (US$ 0,88) hasta los US$ 539,79, pero caídas en el resto de las posiciones, y una considerable mejora en el aceite del 7,61% (US$ 102,73) para concluir la jornada a US$ 1.451,50 la tonelada.

Por su parte, el maíz aumentó 2,45% (US$ 5,81) y se posicionó en US$ 242,11 la tonelada, completando así su cuarta rueda positiva seguida.

"En línea con la soja, el mercado fue detrás de los reportes extendidos que cubren la primera quincena de agosto y que auguran condiciones adversas para las plantas, por temperaturas extremadamente cálidas y por lluvias menores a las normales sobre las principales zonas productoras", señaló la consultora Granar.

La apreciación del real brasileño frente al dólar también resultó positiva para los precios del maíz, dado que afecta la competitividad del segundo mayor proveedor mundial del cereal, que está levantando la "safrinha".

En la misma sintonía, el trigo avanzó 3,38% (US$ 9,83) y cerró las operaciones en US$ 300,20 la tonelada, debido a, fundamentalmente, "la firmeza de la demanda, con nuevas licitaciones internacionales que expresan el interés de los compradores por garantizarse un abastecimiento fluido de grano", remarcó Granar.

Con información de Télam