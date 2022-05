Los precios de los granos continúan en la senda alcista en Chicago

Los precios de los granos marcaron hoy una nueva jornada al alza en el mercado de Chicago, debido a la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania y por problemas productivos para el trigo y el maíz en Estados Unidos.

El contrato de mayo de la oleaginosa subió 1,24% (US$ 7,44) hasta los US$ 606,36 la tonelada, mientras que la posición julio avanzó 0,91% (US$ 5,33) para posicionarse en US$ 590,38 la tonelada.

Los fundamentos de la mejora se sustentaron en la suba del precio del aceite, que continúa ejerciendo como sostén de los valores del poroto.

Este subproducto se incrementó 1,69% (US$ 32,85) y cerró a US$ 1.972 la tonelada, producto de "la crisis que se vive en el mercado global de los aceites vegetales, sin la oferta ucraniana de aceite de girasol y sin la de Indonesia respecto al aceite de palma", sostuvo la corredora de granos Granar.

En contraposición , la harina cayó 1,78% (US$ 8,05) y se ubicó en US$ 441,58 la tonelada.

Por su parte, el maíz trepó 2% (US$ 6,20) y avanzó hasta los US$ 315,83 la tonelada, como consecuencia del atraso en la siembra estadounidense, que podría afectar la concreción del plan inicial de siembras y el potencial de rinde de los cultivos.

Además, "la continuidad de la guerra en Ucrania y los daños provocados por los bombardeos rusos sobre el complejo portuario de Odesa, clave para el comercio en general y para los granos en particular, sumaron a la tónica alcista porque acentuaron la incertidumbre sobre cómo y cuándo podrá reestablecerse el comercio ucraniano", detalló Granar.

Por último, el trigo subió 2,35% (US$ 9,37) y concluyó a US$ 407,40 la tonelada.

"Entre los fundamentos que sustentaron la firmeza de este mercado se siguieron destacando el mal estado de los trigos de invierno en Estados Unidos y la continuidad de la guerra en Ucrania, con ataques rusos sobre objetivos estratégicos como el puerto de Odesa, clave para el comercio ucraniano", puntualizó Granar.

Con información de Télam