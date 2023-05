Bajas para los precios de la soja y subas para el de los cereales tras informe del USDA

El precio de la soja volvió a bajar en el mercado de Chicago, de la mano de un nuevo informe mensual sobre oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que proyectó una cosecha récord para el país norteamericano.

El contrato de mayo de la oleaginosa cayó 0,57% (US$ 3,03) hasta los US$ 527,30 la tonelada, a la vez que el de julio lo hizo por 1,10% (US$ 5,7) y se posicionó en US$ 510,76 la tonelada.

La baja se dio luego de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyectara una producción récord para dicho país.

Asimismo, los stocks finales a nivel mundial fueron proyectados por el USDA en 122,5 millones de toneladas, superando las expectativas del mercado.

"El clima marcará la evolución de las cotizaciones para los granos gruesos en las próximas semanas, a medida que los productores norteamericanos avanzan en sus labores de siembra", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Los cereales, en tanto, cerraron la jornada al alza.

El maíz avanzó 0,12% (US$ 0,30) y cerró a US$ 249,30 la tonelada, aunque las posiciones más alejadas culminaron con bajas, producto de que el USDA proyectó hoy una cosecha 2023/2024 récord para Estados Unidos, con 387,75 millones de toneladas.

El trigo, por su parte, ganó 1,67% (US$ 3,77) y concluyó la jornada a US$ 229,48 la tonelada, producto de que la dependencia estadounidense pronosticó una cosecha de trigo de invierno menor a la que se esperaba por el mercado, como resultado de la sequía en las llanuras estadounidenses.

Con información de Télam