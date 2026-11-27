El analista financiero Carlos Maslatón afirmó que el gobierno de Milei terminará su mandato con un tipo de cambio "mucho más alto" que el actual y ubicó el origen del problema en la deuda pública, que según sus cálculos crece a un ritmo de 300 millones de dólares diarios. "El país tiene un problema de sostenibilidad de su deuda pública, tanto la interna como la externa. Y todo eso te va al tipo de cambio, inevitablemente", sostuvo en diálogo con en Ahora Play. "Milei termina con un tipo de cambio mucho más alto que este, por más que luchen para que no sea así. Por eso yo soy escéptico con respecto al futuro político del oficialismo, porque la economía no va a mejorar", agregó el exaliado del Presidente, que en los últimos meses profundizó sus cuestionamientos al programa del ministro de Economía, Luis Caputo.

{{{htmlAmp}}}

Las declaraciones se conocieron en una semana en la que el dólar mayorista alcanzó el récord nominal de 1.593 pesos, las reservas del Banco Central cayeron 618 millones de dólares en una sola jornada y el riesgo país superó los 1.100 puntos básicos. El jueves, el Tesoro consiguió renovar los vencimientos de deuda en pesos por 25,4 billones, pero lo hizo con instrumentos que ajustan por inflación, por tasa y por tipo de cambio, el punto que Maslatón señala como el núcleo del problema.

El problema es la deuda

Ante la pregunta sobre los esfuerzos del Gobierno para contener las variables financieras, Maslatón respondió: "Da pelea tomando más deuda, ¿te das cuenta que el problema argentino es la deuda?". Y explicó que el resultado fiscal que exhibe el oficialismo no refleja la situación de fondo: "El problema argentino no es el presupuesto desequilibrado. El presupuesto real argentino es el que no muestra ese presupuesto, que es que Argentina fabrica 300 millones de dólares por día de deuda", respondió el economista

Según el analista, ese ritmo implica que el stock de pasivos "te da 100 mil millones de dólares más por año de deuda pública, que no es solamente la de los organismos internacionales, son los bonos que están circulando". Sobre esos títulos, indicó que "han caído la paridad dramáticamente" y que en el caso de la deuda en pesos se trata de "una deuda más política, porque es la que fabrica el gobierno".

La cifra de 300 millones diarios ya había sido planteada por Maslatón esta semana en el streaming La Voz, donde atribuyó ese crecimiento del devengado de la deuda a la indexación de los pasivos internos. En esa misma entrevista, el analista rechazó el pedido de juicio político contra Caputo con el argumento de que el ministro debe permanecer en el cargo para hacerse cargo del escenario financiero.

El cuestionamiento central de Maslatón apunta a la estrategia de refinanciamiento en pesos. "En lugar de renovar los 25, 30 billones que van venciendo por mes, cada 15 días, hicieron deuda indexada, por tipo de cambio o por inflación", describió. Y agregó: "Si vos tenés un proceso inflacionario o de depreciación monetaria ahora, no se puede licuar esa deuda porque la indexaron".

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Finanzas, el Tesoro adjudicó 26,71 billones de pesos sobre ofertas por 29,16 billones, lo que representó un rollover de 104,87%. Según el detalle publicado por Devengado, el instrumento más demandado fue una Lecap a febrero de 2027 por 7 billones, a una tasa de 2,2% efectiva mensual. Le siguieron una letra atada a la tasa TAMAR a mayo de 2027 por 6,10 billones y un bono que ajusta por CER a junio de 2028 por 5,72 billones, que convalidó una tasa de 12,41% anual por encima de la inflación. Además, Finanzas colocó 1,55 billones en un bono dual TAMAR/dólar linked a 2028 y el resto se repartió entre títulos atados al dólar y duales.

El bono CER vence después del final del mandato de Milei, en diciembre de 2027. Como había anticipado El Destape en la previa de la operación, una de las claves era "cuánta demanda hay por los títulos que vencen luego de los comicios de octubre del año próximo". La tasa real convalidada muestra el costo que el mercado exige para extender los plazos más allá de las elecciones presidenciales.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, explicó que el resultado buscó "el equilibrio óptimo entre tasa de rollover, recomposición de depósitos del Tesoro en el BCRA, extensión de duration minimizando el costo financiero y niveles de liquidez en el sistema". Maslatón propuso una salida diferente y la dirigió también a la oposición: "¿Por qué no dicen al gobierno que llame a toda la deuda interna? Toda esta deuda que crearon indexada, que es de corto plazo, llámenla, digan, bueno, yo ahora te la pago entera al valor técnico de hoy, o sea, sin cargar la inflación que está por venir y sin cargar la depreciación monetaria que está por venir. Porque si no se va a hacer onerosa y va a haber que defaultearla en serio".