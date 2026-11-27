El Ministerio de Economía cerró este jueves la última licitación de noviembre, en la que enfrentaba vencimientos por $25,4 billones. De acuerdo con la información comunicada por la Secretaría de Finanzas, el Tesoro adjudicó un total de $26,71 billones, tras recibir ofertas por un total de $29,16 billones. “Esto significa un rollover del 104,87 % sobre los vencimientos del día de la fecha”, indicó la secretaría que comanda Federico Furiase.
El menú incluía una serie de instrumentos con vencimiento durante el actual mandato presidencial, mientras que otros dos vencían en 2028.
Respecto a estos últimos, el bono CER adjudicó $5,72 billones a una tasa elevada del 12,41 % TIREA CER, con la volatilidad política incorporada. En tanto, para el bono TAMAR/DL se adjudicaron $1,55 billones con un margen del 8,29 % sobre TAMAR.
En general, el instrumento más requerido fue la letra LECAP/BONCAP, por un total de $7 billones, a una tasa del 2,2 % TEM y del 29,84 % TIREA. La licitación se dio luego del canje realizado entre el Banco Central (BCRA) y el Tesoro, en el que se intercambiaron títulos en pesos con vencimiento en noviembre y diciembre de 2026 por otros similares a pagar en enero y junio de 2027.
También se realizó en un contexto en el que el Tesoro logró recortar el volumen total de compromisos previstos, que ascendían a $29,8 billones. Es decir, se recortaron $4,4 billones.
Esa reducción fue resultado de una operación de conversión de una letra vinculada al dólar (linked), realizada días atrás, mediante la cual el Gobierno despejó alrededor de $7 billones del calendario de pagos de esta semana.
Resultado de la licitación
-Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 16 de febrero de 2027 (nueva): $7 billones, a una tasa del 2,2% TEM y del 29,84% TIREA.
-Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 16 de julio de 2027 (nueva): $3,79 billones, a una tasa del 2,5% TEM y del 34,49% TIREA.
-Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 31 de mayo de 2027 (TZXY7 – reapertura): $1,05 billones a una tasa del 4,92% TIREA CER.
-Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2028 (TZX28 – reapertura): $5,72 billones a una tasa del 12,41% TIREA CER.
-Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 10 de mayo de 2027 (nueva): $6,1 billones con un margen del 4% sobre TAMAR.
-Bono del Tesoro Nacional en moneda dual TAMAR/DÓLAR LINKED con vencimiento el 31 de enero de 2028 (TMVE8 – reapertura): $1,55 billones con un margen del 8,29% sobre TAMAR.
-Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 12 de marzo de 2027 (nueva): $0,5 billones a una tasa del 5,42% TIREA.
-Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 10 de mayo de 2027 (D10Y7 – reapertura): $0,99 billones a una tasa del 5,46% TIREA.