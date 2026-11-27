El Ministerio de Economía cerró este jueves la última licitación de noviembre, en la que enfrentaba vencimientos por $25,4 billones. De acuerdo con la información comunicada por la Secretaría de Finanzas, el Tesoro adjudicó un total de $26,71 billones, tras recibir ofertas por un total de $29,16 billones. “Esto significa un rollover del 104,87 % sobre los vencimientos del día de la fecha”, indicó la secretaría que comanda Federico Furiase.

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El menú incluía una serie de instrumentos con vencimiento durante el actual mandato presidencial, mientras que otros dos vencían en 2028.

Respecto a estos últimos, el bono CER adjudicó $5,72 billones a una tasa elevada del 12,41 % TIREA CER, con la volatilidad política incorporada. En tanto, para el bono TAMAR/DL se adjudicaron $1,55 billones con un margen del 8,29 % sobre TAMAR.

En general, el instrumento más requerido fue la letra LECAP/BONCAP, por un total de $7 billones, a una tasa del 2,2 % TEM y del 29,84 % TIREA. La licitación se dio luego del canje realizado entre el Banco Central (BCRA) y el Tesoro, en el que se intercambiaron títulos en pesos con vencimiento en noviembre y diciembre de 2026 por otros similares a pagar en enero y junio de 2027.

También se realizó en un contexto en el que el Tesoro logró recortar el volumen total de compromisos previstos, que ascendían a $29,8 billones. Es decir, se recortaron $4,4 billones.

Esa reducción fue resultado de una operación de conversión de una letra vinculada al dólar (linked), realizada días atrás, mediante la cual el Gobierno despejó alrededor de $7 billones del calendario de pagos de esta semana.

Resultado de la licitación

-Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 16 de febrero de 2027 (nueva): $7 billones, a una tasa del 2,2% TEM y del 29,84% TIREA.

-Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 16 de julio de 2027 (nueva): $3,79 billones, a una tasa del 2,5% TEM y del 34,49% TIREA.

-Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 31 de mayo de 2027 (TZXY7 – reapertura): $1,05 billones a una tasa del 4,92% TIREA CER.

-Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2028 (TZX28 – reapertura): $5,72 billones a una tasa del 12,41% TIREA CER.

-Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 10 de mayo de 2027 (nueva): $6,1 billones con un margen del 4% sobre TAMAR.

-Bono del Tesoro Nacional en moneda dual TAMAR/DÓLAR LINKED con vencimiento el 31 de enero de 2028 (TMVE8 – reapertura): $1,55 billones con un margen del 8,29% sobre TAMAR.

-Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 12 de marzo de 2027 (nueva): $0,5 billones a una tasa del 5,42% TIREA.

-Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 10 de mayo de 2027 (D10Y7 – reapertura): $0,99 billones a una tasa del 5,46% TIREA.