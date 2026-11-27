El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a negar la crisis en medio de las turbulencias financieras y de la confirmación de la recesión, al afirmar que se trata de "sensaciones". De este modo, le respondió directamente al periodista Esteban Trebucq, quien dejó su postura ultraoficialista para reconocer que "hay gente que la está pasando mal".

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El último jueves, Trebucq posteó en su cuenta de X (ex Twitter) el editoral que realizó durante su programa en el streaming La Casa. Allí, admitió que "hay gente que la está pasando mal. Si vos no entendés que hay gente que la está pasando mal, no entendés dónde está viviendo".

Luego, el periodista mencionó al ministro de Economía y reafirmó: "El amigo de Caputo la pasa bien. Bueno, fenómeno. Pero el sobrino del amigo de Caputo probablemente la está pasando mal. Hay gente la está pasando mal en Argentina. Vos lo tenés que entender esto".

Trebucq recomendó entonces al Gobierno que deje de negar la crisis porque eso le termina siendo contraproducente. "Si siguen diciendo 'no es cierto que la gente no llega a fin de mes, se multiplicó el poder de compra' y no se cuánta milonga, y terminan respondiendo con el Excel a personas que el bolsillo las tiene estranguladas, les van a votar en contra" en 2027, advirtió.

Y sugirió a Caputo que diga: "'Sé que hay mucha gente que la está pasando mal, nosotros esperamos tener un número de inflación mejor a la actual. Sé que hay mucha gente que no llega a fin de mes. Lo sabemos. Estamos trabajando para modificar eso'. "Una cosa es eso, y otra cosa es decir 'es mentira, la gente ya multiplicó el poder de compra'", diferenció el periodista.

La respuesta de Luis Caputo a Trebucq por la crisis económica

Tras ser citado por Trebucq, Luis Caputo citó el posteo y le respondió directamente, pero solo para volver a negar la crisis. "Estimado periodista: para entender bien eso que decís, es que justamente existen los datos. Si vos preferís guiarte por tus amigos, tus 'sensaciones', o encuestas de 800 casos, el error lo estarías cometiendo vos", expresó el ministro de Economía.

En ese sentido, Caputo afirmó que "esto mismo ya ha pasado en octubre del 2025", en referencia a que la oposición peronista señalaba la crisis pero aún así el Gobierno ganó las elecciones legislativas a nivel nacional.

"Los datos no son un Excel, son lo más aproximado a la realidad del país. Esto es básico de entender para poder opinar con algún sustento. Hablar de 'la gente', ignorando los datos supera la soberbia y se asemeja más a la tontería", agregó el ministro de Economía.

Luego, reconoció un alto nivel de pobreza, pero reivindicó la existencia de una mejora respecto a 2023 y ratificó "el camino". "No pongas en mi boca cosas que no digo. Nunca negamos que el nivel de pobreza sea altísimo, lo cual constituye en una obviedad el que haya gente que no la pasa bien. Solo remarcamos que bajamos esa pobreza más de 20 puntos porcentuales, para que se entienda que millones de personas están mejor que antes, lo que evidencia que estamos en el camino correcto".

"Pueden quedarse tranquilos los argentinos que nosotros seguiremos trabajando para sacar este país adelante. A eso vinimos, y estamos convencidos que la gente lo valora y nos seguirá apoyando", cerró Caputo.