El campo, en alerta por el ajuste en el INTA

El Gobierno afirma que debió reestructurar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) porque estaba sobredimensionado y era ineficiente. Pero desde el campo, aunque admiten que el organismo debía tener modificaciones, advirtieron que esta no es la manera correcta y se mostraron cautelosos ante la transformación que lo dejará bajo la órbita directa del Ministerio de Economía de Luis Caputo.

Este martes, se oficializó, mediante el decreto 462/25, la transformación del INTA. La normativa implica que este organismo dejará de ser descentralizado como hasta ahora para depender, en cambio, directamente de la Secretaría de Agricultura. En el mismo sentido, la conducción colegiada que tenía hasta ahora será reemplazada por un Presidente designado directamente por el Poder Ejecutivo.

"La medida pone fin a una estructura sobredimensionada y opaca. En abril de 2025, el INTA contaba con 6.059 empleados (el doble que hace unos pocos años)", argumentó el autor intelectual de la medida, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

Pero aunque el tamaño importa, para Sturzenegger también el problema era la función que el organismo cumplía. "Aún más importante, el funcionamiento del INTA había perdido su rumbo estratégico. Las líneas de investigación quedaban libradas al criterio de cada investigador, sin vínculo con las necesidades reales del sector agropecuario", afirmó en un posteo en sus redes.

El alerta del campo por la transformación del INTA

Las entidades de productores rurales, sin embargo, no están conformes con la argumentación oficial y advirtieron que, pese a que había que realizar cambios, esta no necesariamente es la forma correcta. "Efectivamente había que hacer modificaciones en el INTA y es cierto que en los últimos tiempos se tomó más personal del que tenía que ser", señaló José Luis Volando, vicepresidente de la Federación Agraria (FAA), a El Destape. "Aunque no estamos de acuerdo con la forma y manera en que se hizo", agregó.

Volando explicó: "Tenemos incertidumbre respecto a si los cambios van a ser positivos o no. Porque ahora habrá poder de discrecionalidad y el manejo de los organismos pasa únicamente por el Poder Ejecutivo. Las decisiones no las van a tomar las entidades".

Hasta ahora, el Presidente del INTA era asistido por un consejo consultivo de ocho vocales, de los cuales cuatro pertenecían a cada una de las entidades de la Mesa de Enlace (FAA, Sociedad Rural, CONINAGRO y CRA). En cambio, el nuevo decreto implica que ya no habrá conducción colegiada sino que el Presidente estará acompañado por un "Consejo Técnico" de siete miembros, todos directamente designados por el Poder Ejecutivo.

Por eso, desde la Federación Agraria destacaron que ahora ya no habrá más una "instancia intermedia" de discusión de los lineamientos del INTA, sino que ahora las decisiones "las tomará únicamente el Poder Ejecutivo", advirtió Volando.

En tanto, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) sostuvieron que eran "conscientes de que se deben realizar cambios" en el organismo" y que "de coincidir en esos cambios, vamos a acompañar", según dijo a El Destape su presidente, Carlos Castagnani.

No obstante, el propio Castagnani se mostró cauteloso con el plan oficial al agregar: "Vamos a analizar el decreto punto por punto y vamos a defender al INTA, porque le dio mucho a los productores y al país".

Una postura similar tomaron en la Sociedad Rural. Fuentes de la entidad de grandes productores evitaron, por el momento, respaldar abiertamente la transformación del organismo y se limitaron a señalar que se encuentran "evaluando los alcances del decreto".

Con todo, la SRA es tal vez la que más tiene para ganar con la modificación del INTA. Desde el año pasado, dentro del organismo se viene librando una lucha entre los pequeños y medianos productores, que buscaban sostener la orientación pro economías regionales del instituto, y los productores más grandes, que pretendían reorientarlo hacia investigaciones "más rentables".

Es precisamente este último grupo el que logró hacerse con la conducción del INTA bajo el gobierno libertario, con Nicolás Bronzovich como presidente, un productor socio de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID).

Sea como sea, aunque la medida ya esté consumada se esperan días de conflictividad en torno al destino del organismo. Desde la Federación Agraria adelantaron a este medio que, entre el 12 y el 19 de julio, realizarán una serie de asambleas en todo el país para analizar la suba de retenciones y expresar su postura sobre la transformación del INTA.