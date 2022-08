Reapareció Dujovne: dijo que se siente "reivindicado" y pidió por más ajuste

Dijo que el Gobierno debería haber continuado con su programa económico, pidió subir la edad jubilatoria e implementar una reforma laboral. También contó cómo fue la noche en la que Cambiemos perdió las PASO de 2019.

Nicolás Dujovne, exministro de Hacienda de Mauricio Macri y artífice del último préstamo del FMI al país, reapareció luego de años de bajísimo perfil y dijo sentirse "reivindicado", criticó el plan económico del Gobierno actual, reclamó una reforma laboral y pidió un mayor ajuste en ítems como el gasto público y la edad jubilatoria.

"Sí, absolutamente", respondió Dujovne ante la consulta de Alejandro Fantino de si se sentía "reivindicado" por las medidas que está tomando el gobierno de Alberto Fernández, en una entrevista que brindó en Animales Sueltos (América) el miércoles por la noche.

"La economía que estamos viendo no tiene norte, no va para ningún lado. ¿Cuánto va a ser la inflación este año? ¿90%, 100%, 120%?", cuestionó. Sin un ápice de autocrítica, afirmó que la situación actual "es la contrafáctica de nuestra economía, es decir es el resultado de no haber seguido con el programa que estábamos llevando adelante nosotros". "Este gobierno durante dos años y medio regó la plantita de la inflación, hasta que fue trepando por las paredes con riesgo de convertirse en una hiperinflación", agregó.

El exministro tampoco admitió haberse equivocado respecto al préstamo pedido al FMI por un total de 57.000 millones de dólares, el más alto de la historia del organismo a un solo país y cuestionado incluso por un informe interno de la entidad de crédito de diciembre de 2021. "La deuda que tomamos fue para pagar deuda que venía del gobierno anterior. Este Gobierno tomó el doble de deuda que nosotros", lanzó.

Desde que dejó su cargo en agosto de 2019, Dujovne solo había realizado algunos comentarios a través de su cuenta de Twitter, pero hasta ahora no había tenido alguna reaparición pública en entrevistas.

La renuncia de Dujovne tras las PASO de 2019

Además, recordó el momento de su renuncia como ministro, días después de la derrota de Cambiemos en las primarias de 2019. “Las PASO fueron un gran golpe. Había caras angustiadas en el búnker que me sorprendieron a mí, que soy un optimista genético”

A pesar de la crisis inflacionaria, las corridas cambiarias, el cierre de empresas y la altísima deuda, Dujovne dijo que "estaba convencido de que ganábamos, porque, ¿cómo íbamos a retroceder después de todo el esfuerzo que la sociedad había hecho en esos años? Teníamos déficit cero, la inflación estaba cercana al 1% (mensual), superávit de comercio, reservas en el Banco Central... estábamos listos para empezar a recoger los resultados de un esfuerzo gigante".

"Cuando llego al búnker, Mauricio me dice 'juntá a tu equipo a ver cómo hacemos en los próximos días porque perdimos por 15 puntos, se equivocaron todos'", rememoró sobre la noche de las PASO. Y afirmó que fue él mismo quien convenció a Macri de que debía renunciar al Ministerio de Hacienda porque era mejor que otro ministro sea quien "dialogara con la oposición" en la nueva etapa que vendría.

El pedido de más ajuste

Por otra parte, Dujovne reclamó un mayor ajuste en diversos aspectos. En ese sentido, reclamó "bajar el gasto público" y "subir la edad jubilatoria, deberíamos ir a 68 para hombres y mujeres, no tiene ningún sentido tener una jubilación distinta para los hombres que para las mujeres"

En el mismo sentido, pidió avanzar con una reforma laboral, uno de los ítems que Macri impulsó durante su gestión pero que no llegó a implementar antes de su derrota. Hay que “modificar la legislación laboral y revisar las pensiones por invalidez porque la mayoría son truchas", señaló el exministro.

Dujovne asumió su gestión con una inflación del 25% en su primer año, pero que había aumentado al 53% cuando dejó el Gobierno dos años y medio después. En el mismo período, la deuda pasó de un 53% a un 88% del PBI y el desempleo de un 7,2% a un 8,9%, mientras que durante los cuatro años de Macri cerraron 24.500 empresas, según datos de la AFIP.