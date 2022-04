Reapareció Dujovne para defender al macrismo y mentir por la deuda

El ex ministro de Macri sostuvo que ni siquiera sabe qué significa el neoliberalismo.

El ex ministro de Economía Nicolás Dujovne reapareció por Twitter para defender su gestión en la última etapa del macrismo, siendo quien estuvo a cargo de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario por el préstamo récord de 44.500 millones de dólares.

"Esta es la muestra 'neoliberalismo nunca más' que organizó el gobierno kirchnerista. Lejos de intimidarme mi aparición en ella, espero que los jóvenes la visiten para que entiendan cómo operan el fascismo y el totalitarismo: inventando monstruos y deslegitimando al opositor", sostiene el ex funcionario de Cambiemos.

El ex titular del Palacio de Hacienda durante el macrismo asegura en la red social que no le molesta que lo "traten de neoliberal". "Ni siquiera sé qué significa. Yo sé que soy un liberal republicano que cree en la libre expresión y la república, y condena el uso de recursos públicos para hacer propaganda en contra de quienes pensamos distinto", sostuvo el ex funcionario.

También rechazó que la administración que integró se haya endeudado. "¿Endeudadores seriales? El kirchnerismo emitió, en 2 años, el equivalente a USD 63.000m y a USD 40.000m del Central. Es decir, en 2 años emitieron el 150% de la deuda que emitió JxC en 4", afirmó Dujovne, reiterando la falacia que se intenta instalar desde la oposición, confundiendo deuda en pesos con aquella emitida en moneda extranjera.

El propio ex panelista de Pagni fue quien reconoció que el macrismo había recibido una economía con niveles de deuda externa históricamente bajos. "Claro, nosotros eliminamos el déficit primario, ellos lo aumentaron", agrega en su cuenta de Twitter.

"Los amigos locales de Putin, Maduro y Ortega tienen hoy una inflación anualizada que supera el 80%, gracias al déficit, la emisión y la falta total de rumbo económico, pero están muy ocupados intentando controlar el Poder Judicial y generando propaganda fascista. Así nos va", concluyó su hilo en la red social. .

