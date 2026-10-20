La caída en la demanda acecha a la industria manufacturera y el consumo en supermercados

Los problemas vinculados al mercado interno se reflejan en dos indicadores elaborados por el Indec; uno relacionado a las expectativas de los empresarios de la industria manufacturera y otro sobre el supermercadismo. Ambos sectores declaran que el principal problema para sus negocios tiene que ver con una demanda insuficiente. Esto es una señal de salarios cada vez más pauperizados y familias endeudadas. Las perspectivas para el cierre del año tampoco mejoran. En el caso de los supermercados, sobresale la posibilidad de que los empresarios sigan despidiendo personal.

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Las expectativas de negocios alrededor de la industria manufacturera no repuntan. El ICE de la industria manufacturera, publicado por el Indec, está compuesto por la opinión empresarial sobre las expectativas futuras del volumen de producción, la evaluación actual de la cartera total de pedidos de clientes y la evaluación de stocks de productos terminados. Para septiembre arroja una expectativa negativa del 18,9%.

Ante la pregunta sobre cómo considera la actual situación de su empresa, un 29% de los encuestados sostuvo que era mala y un 64% respondió que era normal. Es una nueva normalidad extendida en el tiempo donde las expectativas no repuntan.

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Las respuestas de los empresarios industriales están moldeadas por las dificultades del día a día. Una de las preguntas centrales del informe del Indec es la siguiente: ¿Cuál es el factor más importante que está limitando su capacidad para aumentar la producción? El 54% respondió una demanda interna insu­ficiente, cuando hace tres meses la misma consulta se llevaba el 52% de las respuestas negativas. Es decir, se registra un agravamiento de la situación por el lado de la demanda por falta de recursos.

También están los problemas financieros. El 25% de los encuestados sostuvo que la situación financiera de su empresa era mala, igual que en el informe del mes pasado. En cuanto a las posibilidades de acceder al crédito, un 30% sostuvo que también era mala.

Las expectativas industriales de cara al cierre del año

El informe del Indec también ahonda en la cuestión laboral. ¿Cómo espera que evolucione el número de empleados durante los próximos 3 meses?, preguntó el organismo oficial. Un 13,9% de los empresarios de la industria manufacturera respondió que disminuirá y el 81,3% dijo que no habrá variaciones. En el relevamiento de agosto – octubre, un 17% de los encuestados pensaba deshacerse de personal.

Sin embargo, ante la consulta sobre la cantidad de horas a trabajar, un 17% respondió que habrá una disminución para el período octubre – diciembre, frente al 16% para el período agosto – octubre. Esto podría ocurrir por el adelantamiento de las vacaciones en sectores industriales puntuales.

¿Cómo espera que se encuentre su empresa en los próximo tres meses?, preguntó el Indec. Un 15% respondió que estará peor mientras que un 73,9% dijo que no sufrirá variaciones. Hace tres meses, solo el 13% respondía que su situación empeoraría en el siguiente trimestre.

Crisis de ingresos, crisis para los supermercados

A menor poder adquisitivo de los salarios, peores expectativas de negocios para supermercados y autoservicios mayoristas. El índice de expectativas se ubicó en septiembre en un -4,3% cuando para julio había sido del -1,1%.

En el medio se intensificaron los problemas de la demanda, ante una permanente pauperización de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras y el endeudamiento de las familias. ¿Qué factores limitan su capacidad para aumentar la actividad comercial?, preguntó el Indec. El 66,3% respondió que había problemas de demanda. Hace tres meses, la misma pregunta se llevaba un 61,4% de respuestas negativas. Y seis meses atrás, solo un 57,3%.

Para los próximos tres meses, casi el 6% de los empresarios supermercadistas considera que la situación empeorará y un 72% cree que la situación “permanecerá igual”. Por otro lado, el 15% de los empresarios sostuvo que disminuirá el personal contratado frente a un 12% de hace tres meses.

En el último informe del Indec con los indicadores de consumo en los supermercados, se registró una fuerte caída del empleo en el sector. El dato de julio – último dato consolidado- había arrojado un total de 95.383 trabajadores y trabajadoras, una caída mensual del 4,6%. Para julio de 2025 eran 100.005 empleados. Es decir que en un año se destruyeron 4622 puestos de trabajo. La cantidad de ocupados actuales se encuentra por debajo del guarismo registrado en 2023 (97.240).