Evasión y blanqueo: la respuesta de Massa tras el acuerdo con EEUU

El ministro de Economía, Sergio Massa, se refirió a la posibilidad de un blanqueo de capitales. A partir de enero comenzaría a funcionar el acuerdo con Estados Unidos para cruzar datos y atacar la evasión de grandes contribuyentes potenciales.

El Gobierno cerró el acuerdo de intercambio de información fiscal entre la AFIP y el Internal Revenue Service (IRS) para frenar la evasión tributaria, el cual entraría en vigencia a partir del 1º de enero. A raíz de esta noticia, el ministro de Economía, Sergio Massa, se refirió al blanqueo de capitales como atractivo para exteriorizar bienes de argentinos en el extranjero.

En diálogo con El Destape Radio, Massa fue consultado por el periodista Roberto Navarro respecto a qué hará el Gobierno con aquellas personas que sean identificadas como evasoras y los ingresos que posean: "No es que no les abrimos la puerta, la tienen abierta sin facilidades. La legislación argentina vigente estable el mecanismo para exteriorizar, el tema es que tienen que pagar mucho".

En Argentina hubo un blanqueo muy grande, y a pesar de eso mucha gente no aprovechó esas condiciones. Aparecen interrogantes: Que pasará con quien blanqueó pero no todo, a ese se le debería caer todo el blanqueo, que pasará con quien no blanqueó, son situaciones que hay que resolver", reflexionó Massa. Y agregó: "Hay instrumentos en el Congreso, está el proyecto con media sanción de Parrilli sobre la deuda que se pude adaptar".

Qué dice el proyecto de Parrilli

Este proyecto propone crear un fondo para pagar la deuda contraída con el FMI, con dólares provenientes de la fuga. El mismo apunta a formar un fideicomiso con el aporte del 20% de los bienes de ciudadanos argentinos en el exterior no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.

En el caso de que los evasores declarasen los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subiría del 20 al 35%. Por otra parte, la iniciativa estipula la creación de la figura del "colaborador", que será "cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos".

El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información proporcionada por el colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados. El colaborador, de acuerdo a la norma propuesta, recibirá una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.

Qué acordó Massa con Estados Unidos

De acuerdo a lo que pudo averiguar El Destape, la semana pasada hubo una reunión virtual entre funcionarios del Tesoro, la AFIP y el Ministerio de Economía. Allí se acordó el texto que se va a firmar a fines de noviembre o principios de diciembre. Si todo sigue el curso previsto, el programa de intercambio comenzará a regir a partir del 1 de enero.

Fuentes oficiales reconocieron a este medio que no sólo se trata de activos o cuentas creadas durante el macrismo, donde la salida de divisas fue exponencial, sino de dinero que se encuentra oculto en jurisdicciones offshore que tienen larga data. El foco está puesto en el Estado de Delaware, un minúsculo territorio que alberga el principal territorio offshore, hacia donde se dirige el grueso de la fuga de capitales y cuentas no declaradas de empresas y personas argentinas.

Sólo durante el gobierno de Cambiemos, según estimaciones del Banco Central, la formación de activos externos de los residentes se triplicó, superando los 86.000 millones de dólares. Sin embargo, las estimaciones de dinero fuera del radar del ente recaudador ascendería a 290.000 millones de dólares.