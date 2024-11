Caputo anunció que ingresaron más de U$S 22.500 millones por el blanqueo

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que ingresaron más de U$S 22.500 millones al concluir este viernes la primera etapa del blanqueo de capitales. De acuerdo a cifras del Banco Central (BCRA), los depósitos del sector privado exhibieron un aumento de unos U$S 3.170 millones en octubre

"Hoy se termina la primera etapa del proceso de Regularización de Activos. El monto declarado en efectivo hasta el día de ayer fue de 20.085 millones de dólares. Adicionalmente, se declararon 2.432 millones de dólares por otros conceptos", dijo Caputo. "Muchas gracias a todos los argentinos que han confiado en este profundo cambio de rumbo económico, político, cultural e institucional que el presidente Javier Milei está llevando a cabo", señaló el funcionario en redes sociales.





Siguen llegando dólares y crecen los depósitos

El BCRA publicó el informe monetario mensual y en el segmento en moneda extranjera, los principales activos y pasivos de las entidades financieras continuaron creciendo. Los depósitos del sector privado exhibieron un aumento de unos U$S 3.170 millones en octubre, con un "comportamiento heterogéneo a lo largo del mes", resaltó el documento oficial.

Durante los primeros días de octubre presentaron una leve caída debido a que los fondos que habían ingresado al “Régimen de Regularización de Activos” por montos de hasta U$S 100.000 podían ser retirados de las cuentas especiales sin tributar. Esta dinámica fue más que compensada por los nuevos fondos regularizados hacia el final del mes.

Así, el saldo de depósitos en moneda extranjera del sector privado se ubicó en U$S 34.578 millones, exhibiendo un crecimiento de U$S 15.970 millones desde mediados de agosto. De este modo, alcanzó un nuevo máximo histórico, superando al de mediados de 2019. Por su parte, los préstamos al sector privado presentaron un aumento de U$S 943 millones, cerrando el mes en U$S 8.480 millones y de este modo, acumulan un crecimiento cercano a 1.870 millones desde el 15 de agosto.

Las reservas Internacionales del BCRA finalizaron octubre con un saldo de U$S 28.618 millones, con un aumento de U$S 1.446 millones respecto a fin de septiembre. El mismo se explicó por el aumento de la cuenta corriente de las entidades financieras en el BCRA, dado el fuerte crecimiento de los depósitos en moneda extranjera, y por la compra neta de divisas al sector privado. Estos efectos fueron parcialmente compensados por la cancelación de deuda en moneda extranjera del Gobierno y el pago neto a organismos internacionales.