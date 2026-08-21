Las fintech hablaron por primera vez del alza de la morosidad en los créditos. La cámara que nuclea a billeteras virtuales y bancos afirmó este jueves que la respuesta al endeudamiento “requiere soluciones compartidas” y reclamó “mejorar la información crediticia disponible” para evitar dar dinero a quienes ya están endeudados.

La Cámara Argentina Fintech emitió un comunicado titulado "Argentina necesita más y mejor crédito". La entidad consideró el crédito como “una herramienta indispensable para el desarrollo”, pero destacó que en la Argentina hay un “problema estructural de acceso al financiamiento desde hace décadas”.

“El crédito al sector privado representa apenas 13% del PBI, un nivel similar al promedio de las últimas dos décadas y muy inferior al 53% registrado en América Latina y el Caribe. Para seguir desarrollándose, el país necesita más crédito formal, no menos”, resaltó.

En medio de la discusión alrededor del endeudamiento en las familias, la Cámara sostuvo que “previo a la pandemia, menos de medio millón de personas tenían un crédito fintech: hoy son más de 10 millones, de las cuales 3,8 millones no tienen un crédito bancario”.

“En este tiempo, las fintech se convirtieron en un actor clave del sistema financiero, ampliando la frontera del crédito formal para millones de personas. Para muchas de ellas, la alternativa no era elegir entre un banco y una fintech, sino entre acceder a un crédito formal o recurrir a circuitos informales, donde no existen mecanismos de información, registro ni la protección al usuario que provee el sistema financiero argentino”, expresó en un comunicado.

“El crédito fintech ha permitido registrar las obligaciones y el comportamiento de pago de sus clientes, además de construir un historial crediticio. Ese recorrido puede facilitar posteriormente el acceso a mayores montos, plazos más largos y mejores condiciones en cualquier entidad. Ampliar el acceso no deteriora el sistema: incorpora personas al circuito formal, hace visible su situación financiera y permite evaluar mejor su comportamiento crediticio”, subrayó la entidad.

De acuerdo a su análisis, “la respuesta a la mora requiere soluciones compartidas: avanzar en mejorar la información crediticia disponible, reducir la carga impositiva, promover más educación financiera y alternativas tempranas para quienes atraviesan dificultades”.

Sobre la mejora de la información disponible, explicó que “la Central de Deudores (del BCRA) refleja la situación de los créditos con un rezago de 60 días”, por lo que “reducir ese plazo permitiría evaluar mejor a cada persona, prevenir acumulación de deuda y disminuir los casos de fraude, bajando así el costo del crédito”.

Otra de las propuestas es impulsar el Sistema de Finanzas Abiertas promovido por el Banco Central. “Bajo el principio de que las personas son dueñas de sus datos, este sistema permitiría que cada persona comparta información hoy distribuida entre distintos organismos y entidades. Contar con más datos permitiría evaluar mejor a cada solicitante y ofrecer créditos más económicos”, consideró la Cámara Argentina Fintech.

También, la entidad consideró necesario “revisar la carga impositiva que afecta a todos los proveedores y termina elevando el costo que afrontan quienes necesitan acceder a un crédito” y promover “herramientas de educación y soluciones tempranas”.

La Cámara Argentina Fintech citó datos de la consultora Analytica, a través de los cuales afirmó que casi 3 de cada 10 personas que tienen un crédito en la Argentina registran un atraso de más de 90 días en el pago de su cuota. Medido en monto de dinero son 16,3 de cada 100 pesos solicitados a diferentes fuentes de crédito en la Argentina, entre bancos, fintechs y otros proveedores no financieros, que operan bajo regulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA)

En términos de montos, el crédito total a las familias asciende a $82,8 billones, de los cuales $13,5 billones -el 16,3%- se encuentran en situación irregular. Según detalló el informe, los bancos concentran el 81,1% del crédito total ($67,2 billones) y explican el 63,3% del monto irregular ($8,5 billones); las fintech representan el 11,7% del crédito ($9,7 billones) y el 16,3% del volumen irregular ($2,2 billones); y los demás proveedores concentran el 7,1% del crédito total ($5,9 billones) y explican el 20,4% de la deuda irregular ($2,8 billones).

“Los datos muestran que el sector bancario concentra casi dos tercios del volumen total de crédito irregular a las familias. Detrás de estos aparece un sector muy heterogéneo de otros proveedores que, además de tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos, mutuales y cooperativas, también lo integran fideicomisos financieros que compran carteras con mora superior a un año a otros actores. En último lugar figura el sector fintech, que incluye a proveedores de crédito digital de punta a punta y que utilizan distintas herramientas de análisis crediticio para conocer mejor a sus clientes, y que concentra menos de 1 de cada 6 pesos en mora en el crédito a familias”, resaltó la Cámara.