El Banco Nación amplió su línea de créditos para autos: cuáles son las condiciones

El Banco Nación amplió su línea de financiamiento destinada a la adquisición de vehículos mediante nuevos préstamos personales que se gestionan de forma digital y directamente en concesionarias adheridas, sin prenda. La iniciativa apunta a dinamizar el consumo y la actividad del mercado automotor, luego de varios meses de caída en el patentamiento de autos.

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El programa se denomina “+Autos con BNA” y ofrece préstamos de hasta $100 millones, que pueden devolverse en un período de hasta 72 meses y financiar la totalidad del precio del vehículo. Quedan excluidos, sin embargo, los gastos de patentamiento y otros costos adicionales.

La financiación está disponible para personas humanas, independientemente de que sean o no clientes del banco, y puede utilizarse para comprar vehículos 0 kilómetro o usados con una antigüedad máxima de 10 años, tanto de fabricación nacional como importados. El trámite, además, se realiza en forma directa en los concesionarios adheridos a la red y solo requiere la presentación del DNI.

Para quienes cobran sus haberes en el Nación, la tasa será de UVA más 19% nominal anual (un total del 40%, incluyendo la inflación en los próximos 12 meses del REM), mientras que para el resto de los clientes será de UVA más 25% (46%). En la línea en pesos, las tasas son de 36% nominal anual para la cartera de haberes y previsional y de 46% para el resto.

El programa incluye además convenios particulares con fabricantes de automóviles. En el caso de Volkswagen, por ejemplo, el acuerdo actualmente vigente habilita créditos de hasta $20 millones, con períodos de devolución de entre 24 y 48 meses y tasas que varían de acuerdo con la relación que tenga el solicitante con la entidad. El beneficio se aplica a vehículos cuyo valor no supere los $60 millones.

El objetivo de la entidad es facilitar el acceso al crédito desde el propio punto de venta, con una operatoria que evita el paso por una sucursal y permite completar la solicitud de manera digital. El otorgamiento queda sujeto, en todos los casos, al análisis y aprobación crediticia correspondiente.

Cuáles son las condiciones del crédito del BNA para autos de Volkswagen

Específicamente, la línea de crédito acordada entre el Banco Nación y Volkswagen permite solicitar hasta $20.000.000 con plazos que varían entre 24 y 48 meses, según las condiciones vigentes. La oferta incluye tasas diferenciales que benefician especialmente a aquellos clientes que acrediten sus haberes en el Banco Nación.

En detalle, para créditos con un plazo de hasta 24 meses, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 27 por ciento para usuarios con salario depositado en el BNA, mientras que para el resto la tasa asciende al 37 por ciento. Para plazos más extensos, de 30 a 48 meses, la TNA es del 30 por ciento para quienes acreditan sus haberes en el banco y del 40 por ciento para los demás solicitantes.

Es importante destacar que la aprobación del crédito está sujeta a la evaluación crediticia y a la instrumentación correspondiente, por lo que cada caso se analizará individualmente antes de otorgar el financiamiento. Los interesados pueden acercarse a cualquiera de los concesionarios oficiales Volkswagen adheridos para consultar los modelos disponibles, conocer las condiciones específicas y avanzar con la solicitud acorde a su perfil financiero.