Reservas: mayo se encamina como el mejor registro histórico en compra de dólares

El Gobierno equilibra las cuentas internas y absorbe divisas. El control sobre el mercado cambiario le permitió a la entidad monetaria engrosar sus arcas.

Durante su última operación en el mercado cambiario, el Banco Central (BCRA) compró U$S 140 millones y acumula ya casi U$S 2.000 millones por esta vía en lo que va de mayo. De esta forma, el mes se encamina a finalizar como uno de los periodos con más adquisición de divisas desde que hay registros.

En concreto, sólo en cuatro ocasiones desde que el BCRA comenzó a publicar el registro de sus variables monetarias, en 2003, las compras mensuales superaron los US$ 2.000 millones. La última oportunidad en que se superó este umbral fue en noviembre de 2019, cuando alcanzó los US$ 2.202 millones.



De esta forma, en lo que va del año la autoridad monetaria acumula compras por cerca de U$S 5.600 millones en el mercado cambiario, su mejor registro desde 2012. El flujo de ingresos se debió a un mayor ritmo de liquidación de dólares de exportaciones del complejo agroindustrial y la consecuente recuperación histórica de precios de la soja, el maíz y el trigo, entre otros cultivos.

Durante la última jornada se operaron U$S 351,5 millones en el segmento contado, con un fuerte dominio de la oferta privada en la que la divisa norteamericana que cerró a $ 94,28 para la compra y $ 94,48 para la venta, veintiún centavos arriba del cierre del viernes pasado y sólo un 1% por arriba del nivel que tenía a principios de mes. La expectativa oficial para el 2021 es fijar una pauta devaluatoria del orden el 25% anual y llegar a fin de año con un tipo de cambio promedio de $ 102,40, con el objetivo puntual de evitar una mayor aceleración del ritmo inflacionario.

A su vez, la cotización de los dólares bursátiles cerraron con un alza del 0,9% para el dólar contado con liqui ($ 164,33) y del 0,1% para el Dólar MEP ($ 158,53), mientras que el Dólar Solidario -que incluye el impuesto del 30% y el 35% de adelanto de Ganancias- culminó la jornada en $ 164,93, 41 centavos por arriba del cierre del viernes.

¿Por qué suben las reservas?

Mientras tanto, las reservas internacionales cerraron el viernes último en U$S 41.591 millones, unos U$S 1.328 millones por arriba del nivel que tenían a principio de mes.

El engrosamiento de los activos del BCRA se explica por la compra de divisas, junto a la valuación de otros activos que integran las reservas brutas como el oro y el yuan, y a que a mediados de mayo se cursaron pagos a organismos internacionales por casi U$S 400 millones.

Asimismo, el ritmo sostenido de liquidación de exportaciones, la orientación del comercio exterior para priorizar la compra de insumos y la reestructuración de pagos de deuda en dólares nacional, provincial y de grandes empresas dieron vía libre a la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce para acumular reservas y quedarse con el excedente del superávit comercial desde diciembre.

Se fortalece el frente externo

Las exportaciones de abril fueron las más más altas de los últimos 80 meses. Los mayores socios comerciales del país fueron Brasil, China y Estados Unidos. Los datos se desprenden de un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav),

En abril, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) se incrementó un 49,3% interanual y registró un monto de U$S 10.816 millones. El saldo comercial alcanzó los U$S 1.470 millones, el valor más alto desde julio del año 2020. Por lo mismo, las exportaciones se ubicaron en U$S 6.143 millones, el registro más elevado desde agosto del año 2014. Por su parte, las importaciones computaron U$S 4.673 millones.

En el cuarto trimestre del año 2020, las exportaciones a nivel agregado alcanzaron los U$S 21.550 millones y las importaciones U$S 17.549 millones. Asimismo, el intercambio comercial aumentó interanualmente un 28,3% y se ubicó en U$S 39.099 millones. De igual modo, la balanza comercial en el primer cuatrimestre computó un superávit comercial de U$S 4.001 millones con respecto a igual periodo del 2020.

A su vez, en el cuarto mes del año, las importaciones se incrementaron un 61,5% con respecto a mismo mes del año pasado y alcanzaron los U$S 4.673 millones. La suba de las importaciones se explica principalmente por un aumento de las cantidades de 52,6% y en los precios de 5,8%.