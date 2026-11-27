Diciembre arrancará con una nueva ronda de aumentos. Desde el próximo martes 1° de diciembre entrarán en vigencia nuevas tarifas en el transporte público del AMBA, los peajes de las autopistas porteñas, las cuotas de medicina prepaga y los colegios privados. También se actualizan los alquileres ajustados por inflación y podría haber subas en telefonía e Internet.

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Los incrementos responden a distintos mecanismos. Algunos siguen fórmulas atadas a la inflación, otros dependen de lo que fija cada contrato y otros quedan a criterio de las empresas. El último dato del INDEC mostró una inflación de 2,2% en octubre, un número que define varios de los ajustes de fin de año.

Cuánto aumenta cada rubro en diciembre

Alquileres (IPC) : 5,91% trimestral, 8,14% cuatrimestral y 12,5% semestral.

Colectivos de la Provincia de Buenos Aires: alrededor de 5,7%.

Colectivos de la Ciudad, subte y peajes de AUSA: 4,2%.

Colegios privados con aporte estatal: hasta 3% en Provincia y 2,7% en Ciudad.

Prepagas: hasta 2,9%.

Colectivos y subte: cuánto cuesta viajar en diciembre

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá nuevas tarifas desde el martes. En los colectivos de la Ciudad y en el subte, la suba será del 4,2%, según la fórmula que combina el último IPC del INDEC con dos puntos porcentuales adicionales.

Colectivos de la Ciudad de Buenos Aires (con SUBE registrada)

De 0 a 3 kilómetros: $996,60 .

De 3 a 6 kilómetros: $1.107,39 .

De 6 a 12 kilómetros: $1.192,68 .

De 12 a 27 kilómetros: $1.278,05.

Colectivos de la Provincia de Buenos Aires

En las líneas bonaerenses el ajuste rondará el 5,7%:

Boleto mínimo: $1.348,71 .

De 3 a 6 kilómetros: $1.517,29 .

De 6 a 12 kilómetros: $1.685,88 .

De 12 a 27 kilómetros: $2.023,06.

Subte y Premetro

El subte también aumenta 4,2%. Con SUBE registrada, el pasaje cuesta $1.966 para los primeros 20 viajes del mes y baja a partir del viaje 21:

Viajes 1 a 20: $1.966 .

Viajes 21 a 30: $1.572,80 .

Viajes 31 a 40: $1.376,20 .

Desde el viaje 41: $1.179,60 .

Premetro: $688,10.

Peajes: cuánto cuestan las autopistas porteñas

Las autopistas de AUSA también suben 4,2%. Para vehículos livianos de dos ejes:

25 de Mayo y Perito Moreno: $4.986,15 en horario normal y $7.066,19 en hora pico.

Illia, Sarmiento y Salguero: $2.077,35 en horario normal y $2.937,68 en hora pico.

Alberti: $1.579,06 en horario normal y $1.994,29 en hora pico.

Paseo del Bajo: $11.032,46.





Alquileres: cuánto aumentan los contratos con IPC

Los inquilinos con contratos que se actualizan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) también tendrán nuevos valores. El porcentaje depende de cada cuánto se ajusta el contrato:

Trimestral: 5,91%.

Cuatrimestral: 8,14%.

Semestral: 12,50%.

Por ejemplo, un alquiler de $600.000 con ajuste trimestral pasa a costar $635.460.

Prepagas: las cuotas suben hasta 2,9%

Las empresas de medicina privada informaron sus nuevos valores a la Superintendencia de Servicios de Salud. Los aumentos llegan hasta el 2,9%, con diferencias según la empresa y el plan:

Omint: hasta 2,9%.

Hospital Italiano: 2,6%.

Swiss Medical: 2,5%.

OSDE: entre 2,2% y 2,4%.

Galeno y Sancor Salud: sin aumento en diciembre, después de las subas de noviembre.





En algunos casos, las actualizaciones también alcanzan a los copagos.

Colegios privados: hasta 3% de aumento

Las cuotas de los colegios privados con aporte estatal también suben. En la Provincia de Buenos Aires, el aumento autorizado es de hasta 3%, y en la Ciudad de Buenos Aires, de 2,7%. En ambos casos se suman a los ajustes de noviembre.

Telefonía e Internet: qué hacen las empresas

Desde la desregulación del sector en 2023, las empresas de telefonía e Internet definen sus aumentos por su cuenta. Movistar subió 2,6% en noviembre, mientras que Claro y Personal todavía no comunicaron porcentajes para diciembre.