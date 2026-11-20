Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no recibe subsidios necesita 291.247 pesos por mes para pagar la electricidad, el gas, el agua y el transporte público. El dato surge del Reporte de Tarifas y Subsidios N° 44 del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del CONICET. Según el informe, el gasto "aumentó 0,8 por ciento respecto del mes anterior y es 66 por ciento superior al de igual mes de 2025". La medición permite dimensionar el impacto de la política tarifaria del Gobierno de Javier Milei desde su asunción. De acuerdo con el IIEP, "desde diciembre de 2023 hasta el mes de noviembre de 2026 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 950 por ciento, mientras que se estima que el nivel general de precios lo hizo en 269 por ciento". Es decir, en tres años el costo de los servicios básicos de un hogar creció a un ritmo que más que triplica el de la inflación.

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El informe desagrega el gasto mensual de un hogar representativo del AMBA de la siguiente manera:

Transporte: 157.249 pesos por mes.

Electricidad (usuario N1, sin subsidio): 54.919 pesos por mes.

Agua (sin subsidio, coeficiente zonal medio): 44.522 pesos por mes.

Gas (usuario N1, sin subsidio): 34.557 pesos por mes.

El transporte público concentra el 54 por ciento de la canasta, por lo que el IIEP lo define como "el gasto de mayor consideración sobre los ingresos del hogar". Le siguen la electricidad, con cerca del 19 por ciento del total; el agua, con alrededor del 15 por ciento; y el gas, con aproximadamente el 12 por ciento. En la comparación interanual, el transporte es el rubro con mayor incremento: subió 91 por ciento respecto de noviembre de 2025, frente a una inflación estimada de 33 por ciento para el mismo período. El gasto en electricidad aumentó 48 por ciento, el de gas 44 por ciento y el de agua 43 por ciento. Los cuatro servicios se ubicaron por encima del índice de precios.

Según el relevamiento, la canasta total se encareció 67 por ciento en doce meses, 34 puntos porcentuales por encima del IPC. "Al momento de explicar la variación interanual de la canasta (+67 por ciento), el gasto en transporte aportó por sí solo 43 puntos porcentuales de los 67 totales del incremento interanual, mientras que el gasto en agua, gas y energía eléctrica aportó 8, 6 y 10 puntos porcentuales cada uno", detalla el documento. Si se toma como punto de partida diciembre de 2023, el aumento del transporte llega a 1.860 por ciento. En el mismo período, el gas subió 1.117 por ciento, el agua 567 por ciento y la electricidad 438 por ciento. En lo que va de 2026, el transporte acumula una suba de 86,1 por ciento, el gas de 50,4 por ciento, el agua de 37,3 por ciento y la electricidad de 22,6 por ciento, contra una inflación acumulada estimada de 28,9 por ciento.

El IIEP explica que en transporte "pesa la regla de indexación del boleto en CABA (IPC+2 por ciento) y en PBA sumado al aumento en los servicios interjurisdiccionales que presentan saltos discretos importantes en marzo, abril, junio y julio". En el caso de la luz y el gas, el informe señala "el impacto de la actualización del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y el manejo de la cobertura de costos para el segmento sin subsidio". La suba mensual de 0,8 por ciento fue moderada por la caída estacional del consumo de gas. Según el informe, en noviembre el cargo fijo del gas subió 3 por ciento y el variable 1,2 por ciento, pero el menor consumo tras el invierno derivó en una baja de la factura del 18,4 por ciento. En la electricidad, en cambio, el aumento del consumo se combinó con subas de 3,2 por ciento en el cargo fijo y de 2,8 por ciento en el variable, lo que arrojó un incremento de la factura del 10,4 por ciento respecto de octubre.

En los colectivos, las líneas de la Ciudad aumentaron 3,9 por ciento —por la regla que suma el IPC de septiembre más dos puntos— y las de la provincia de Buenos Aires un 5 por ciento. Las líneas nacionales no tuvieron aumento, luego de que, como informó El Destape, el Gobierno aceptara subir los subsidios a los colectivos del AMBA tras las advertencias de las cámaras empresarias sobre una posible baja de frecuencias. El gasto total en transporte subió 2,7 por ciento en el mes. Al oficializar los aumentos de luz y gas de noviembre, la Secretaría de Energía sostuvo que "con estas medidas, el Gobierno Nacional avanza en el proceso de normalización tarifaria sin resignar las metas fiscales", tal como publicó este medio. En ese caso, la suba final de la factura eléctrica en el AMBA fue de 3,57 por ciento en promedio, 1,6 puntos por encima de la inflación de septiembre.

El informe calcula que los hogares del AMBA pagan tarifas que "en promedio, cubren el 54 por ciento de los costos", mentras "el Estado se hace cargo del 46 por ciento restante". La cobertura creció entre octubre de 2025 y febrero de 2026, con "un salto significativo, a partir de la implementación del nuevo esquema de subsidios (SEF)". Desde entonces, según el IIEP, "la cobertura se presenta estable en torno al 55 por ciento". Por servicio, en la electricidad el usuario residencial aporta en promedio el 58 por ciento del costo respecto de los precios de referencia y el Estado el 42 por ciento. Medido contra el costo estimado del Mercado Eléctrico Mayorista, la proporción es 50 por ciento y 50 por ciento. En el gas, un usuario residencial promedio paga el 57 por ciento del costo de abastecimiento y el Estado el 43 por ciento. "La cobertura es dispar entre hogares y entre servicios", advierte el documento.

En el caso del colectivo, el informe indica que el costo técnico del boleto es de 2.187 pesos. La diferencia con el boleto que se paga en CABA (957 pesos) es del 128 por ciento. A su vez, el descuento por pagar con tarjeta SUBE para usuarios con atributo social —jubilados, beneficiarios de la AUH, estudiantes y desempleados, entre otros— "cayó del 55 por ciento al 44 por ciento".

El salario se va a servicios

La canasta de noviembre representa el 14 por ciento del salario promedio registrado estimado, de 2.103.942 pesos. Según el IIEP, con un salario promedio alcanza para comprar 7,2 canastas de servicios públicos, frente a 9,2 en noviembre de 2025. La caída implica que, en un año, el sueldo perdió capacidad para afrontar dos canastas completas de servicios. Un informe del Centro de Estudios en Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de La Plata señaló que entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026 las tarifas del AMBA aumentaron 16 por ciento por encima de la inflación y que el pasaje de colectivo subió 45,9 por ciento en términos reales. Ese estudio advirtió que "los sectores de menores ingresos consumen una mayor proporción en transporte público y gas en relación con los deciles altos".

El aumento de las tarifas se da en paralelo a la reducción de las transferencias del Estado. Según el IIEP, los subsidios económicos a la energía y el transporte crecieron 21 por ciento nominal en el acumulado a noviembre, lo que implica una baja real del 7 por ciento anual. Los subsidios energéticos, que representan el 75 por ciento del total, aumentaron 30 por ciento nominal, sin variación real. Los destinados al transporte cayeron 24 por ciento en términos reales. Dentro del transporte, el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte acumula una caída de 13 por ciento nominal y de 34 por ciento real, y no registró devengamientos en noviembre. La Sociedad Operadora Ferroviaria (SOF), la principal partida del sector, aumentó 6 por ciento nominal y retrocedió 20 por ciento real, "completando un cuadro de ajuste sostenido en los subsidios al transporte de pasajeros", según el informe.

En la energía, las transferencias a CAMMESA crecieron 55 por ciento nominal y 19 por ciento real, por "el mayor costo de la energía despachada en el periodo estacional de invierno que, para 2026, se apartó considerablemente respecto de las estimaciones". En cambio, ENARSA registró una caída del 49 por ciento real y el Plan Gas.Ar una baja del 56 por ciento real.

En el acumulado de los últimos doce meses, los subsidios son 63 por ciento menores a los de diciembre de 2023 y 75 por ciento inferiores al pico registrado en junio de 2022. El IIEP vincula esa dinámica con la política fiscal: "Los subsidios se aplicaron en un contexto de superávit fiscal primario donde el ahorro por baja de subsidios explica gran parte de su dinámica. La reducción de subsidios en el periodo fue de $2,1 billón mientras que el superávit alcanzó los $4,4 billones". Es decir, el recorte en subsidios equivale a casi la mitad del superávit primario.

Los aumentos continuarán en los próximos meses. Para diciembre, los colectivos y el subte del AMBA subirán hasta 4,2 por ciento, de acuerdo con el mecanismo de actualización mensual. En el agua, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó una reestructuración de las tarifas de AySA, privatizada en octubre, que regirá desde febrero de 2027. Según las estimaciones de la propia empresa, el 59,7 por ciento de los usuarios residenciales, unos 2,03 millones, tendría aumentos del 22,4 por ciento en promedio.