La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) le recordó a los monotributistas que quienes acumulan cuotas impagas pueden enfrentar intereses, sanciones y hasta la baja automática del régimen.

{{{htmlAmp}}}

Para evitar llegar a esa instancia, la ex AFIP cuenta con herramientas digitales que permiten consultar las obligaciones pendientes y acceder a alternativas para regularizar la situación antes de que termine el año.

Una de las cuestiones centrales es que la cuota mensual debe abonarse mientras la inscripción en el monotributo permanezca activa. Esto significa que la obligación continúa vigente incluso si durante ese período el contribuyente no realizó ventas, no emitió facturas o no tuvo ingresos.

Cuando el pago se realiza después del vencimiento, el importe original debe cancelarse junto con los intereses generados por la demora. Por eso, revisar periódicamente el estado de cuenta permite identificar las deudas y evitar que se acumulen durante varios meses.

Cómo consultar las cuotas impagas del monotributo

Para conocer si existen obligaciones pendientes, los contribuyentes deben ingresar al servicio Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA), disponible a través de ARCA, utilizando su clave fiscal. Dentro del sistema pueden consultar el detalle de los períodos adeudados, identificar cuánto corresponde al capital y cuánto a los intereses acumulados, y generar los comprobantes necesarios para realizar el pago.

Una vez determinado el importe, es posible emitir un Volante Electrónico de Pago (VEP) y cancelar la deuda mediante homebanking, códigos QR o billeteras virtuales habilitadas. También existen canales digitales de ARCA y de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) para realizar consultas y verificar obligaciones tributarias, según corresponda.

En ese sentido, desde la agencia de recaudación remarcaron que uno de los principales riesgos de mantener cuotas impagas es la baja automática del régimen simplificado. Esto puede ocurrir cuando se acumulan 10 meses consecutivos sin cancelar las obligaciones mensuales.

Una vez concretada la baja, el contribuyente deja de estar habilitado para facturar bajo el monotributo. Para volver a inscribirse debe regularizar primero la deuda, ya sea mediante el pago total o a través de un plan de facilidades, y luego realizar nuevamente el trámite de alta ante ARCA. La reincorporación no se produce automáticamente por el solo hecho de cancelar los importes pendientes: es necesario completar el procedimiento de inscripción correspondiente.

Quienes no cuentan con los recursos para cancelar toda la deuda en un solo pago pueden consultar las alternativas disponibles en el servicio Mis Facilidades de ARCA. La herramienta permite acceder a planes de pago para financiar las deudas pendientes en cuotas. Las condiciones, los plazos y los conceptos incluidos dependen del tipo de deuda y de los planes vigentes al momento de realizar la solicitud.