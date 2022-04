Kogan sobre Aranguren: "Fue incapaz de incrementar la producción de gas y de construir el gasoducto"

El asesor presidencial Ariel Kogan afirmó hoy que el exministro de Energía Juan José Aranguren "fue incapaz de poner en práctica una política que generara un horizonte de inversión y aumento de la producción que justificara la construcción del gasoducto" troncal para la evacuación del gas incremental de la formación de Vaca Muerta.

"Este Gobierno heredó esa tendencia declinante de la producción y la parálisis virtual de Vaca Muerta. Enfrentó de entrada la pandemia, y no obstante, con la puesta en marcha del Plan Gas.Ar, revirtió el declino, multiplicó la actividad, las inversiones, y la producción de tal manera en sólo un año, que los gasoductos desde Neuquén funcionan al tope de su capacidad", afirmó Kogan en una nota de prensa.

En ese sentido, planteó que ante la actual situación productiva "es imprescindible ampliar la capacidad de transporte para quitarle ese techo a la producción, a las exportaciones, y sustituir las multimillonarias importaciones de GNL y Gas Oil, que Argentina se ve obligada a hacer en cada invierno”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Qué contraste con la actualidad de Vaca Muerta, con una actividad febril tanto en gas como en petróleo, con niveles de producción que saturan los ductos. Qué contraste abismal con un Gobierno que ya adjudicó la compra de las tuberías que se transformaran en la obra de ampliación del sistema nacional de transporte de gas más grande de los últimos 40 años", afirmó el asesor presidencial.

Finalmente, Kogan cuestionó que "Aranguren, con su política energética centrada en la Resolución 46 (por el cual se terminó pagando el gas US$ 6.5 el MMbtu), no sólo no garantizó llenar siquiera la capacidad de transporte actual, sino que nos dejaba para 2020, precios internos y una producción con tendencia declinante al 8% anual”.

Con información de Télam